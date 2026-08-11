Un hombre de 36 años, identificado con las iniciales M. J. D. F., fue condenado a la pena de 12 años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de haber abusado sexualmente de dos menores de edad pertenecientes a su entorno familiar en la ciudad de Santo Tomé.
Condenaron a un hombre que abusó de su hija y del hijo de su pareja en Santo Tomé
La condena se dictó tras un juicio oral realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los delitos fueron cometidos durante la infancia de ambas víctimas, en el ámbito familiar.
La sentencia fue dictada por la jueza Susana Luna al término del juicio oral y público que culminó este martes en los tribunales de la capital provincial.
Intrafamiliar
La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), representado en el debate por la fiscal Natalia Giordano.
Según expuso la funcionaria, las agresiones ocurrieron en reiteradas oportunidades en los distintos domicilios que habitó el grupo familiar en territorio santotomesino.
"El condenado primero abusó de un hijo de su pareja y, años más tarde, vulneró también la integridad sexual de su propia hija, quien es hermana de la otra víctima por parte de madre", detalló la fiscal Giordano durante el proceso.
Aunque una de las víctimas ya ha alcanzado la mayoría de edad, las pericias y testimonios vertidos en la causa confirmaron que ambos sufrieron los ultrajes cuando transitaban su escolaridad primaria.
Calificación legal
El tribunal encontró a MJDF autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple.
Tras la lectura del veredicto, la fiscal Giordano valoró la resolución condenatoria, aunque aclaró que el MPA esperará a conocer los fundamentos completos del fallo dictado por la jueza Luna para analizarlos y evaluar eventuales pasos procesales a seguir.
Por razones legales y con el fin primordial de preservar la identidad de la víctima menor de edad y evitar su revictimización, se omiten los nombres y apellidos completos del condenado.