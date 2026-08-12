La Policía investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte de un feto de más de 30 semanas de gestación, hallado este miércoles en un terreno baldío ubicado en inmediaciones del barrio Nueva Fe de Reconquista.
Hallaron un feto sin vida en un baldío de Reconquista: hay una mujer detenida
Se trata de un hecho que sacudió a la opinión pública en la tarde del miércoles 12 de agosto de 2026. La causa ya está en manos de la fiscalía, mientras que la gestante quedó internada en el nosocomio local.
El hecho se conoció alrededor de las 11:50, cuando personal policial tomó conocimiento, a través del efectivo que cumple funciones en el Hospital Reconquista, del ingreso de una mujer de 24 años, domiciliada en el barrio Nueva Fe de la cabecera del departamento General Obligado.
Tras ser examinada por profesionales médicos, se habría determinado que la mujer atravesó un aborto en su domicilio. De acuerdo con los estudios realizados, el feto habría tenido una gestación superior a las 30 semanas.
Intervención policial
Según el relato aportado por la abuela de la joven, durante la mañana su nieta le manifestó que había ido al baño y que habría abortado. En ese momento, desconocía dónde había quedado el cuerpo. Ante esta situación, se dio intervención a personal de la PDI, área de Criminalística Científica, que se trasladó hasta el lugar para colaborar con la búsqueda.
Finalmente, alrededor de las 14:50, los investigadores fueron informados del hallazgo. Familiares trasladaron el cuerpo hasta el Hospital Reconquista, luego de encontrarlo en un terreno baldío situado aproximadamente 200 metros al oeste de la vivienda. El feto ingresó al nosocomio sin signos vitales.
La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el aborto y establecer con precisión qué ocurrió posteriormente con el cuerpo.
Además se trata de establecer la presencia de terceros en el hecho. En tal sentido es importante destacar que el médico policial ordenó la autopsia. En tanto que la mujer quedó internada en el área de ginecología del Hospital Central de Reconquista.