Debate federal

De Chaco a Arroyo Leyes: comenzó el juicio por trata laboral en un campo de frutillas

Un productor agropecuario de Santa Fe está acusado de captar y trasladar a trabajadores chaqueños mediante una propuesta laboral que, según la Fiscalía, no se correspondió con las condiciones que encontraron al llegar. El debate busca determinar si las extensas jornadas, la precariedad habitacional y un sistema de descuentos configuraron una situación de explotación laboral.