Cristian “Pity” Álvarez manifestó haber sentido “tristeza” luego de participar de la segunda audiencia del juicio oral por el crimen de Cristian Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.
Qué dijo Pity Álvarez tras la segunda audiencia por el crimen de Cristian Díaz
El músico habló al salir del tribunal, mientras el proceso judicial incorporó nuevas declaraciones, la participación de su expareja desde Estados Unidos y un episodio que volvió a llamar la atención.
“Estuve triste, pero ahora no”, respondió el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados ante la consulta de un cronista que lo esperaba a la salida del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
La declaración de su expareja
Durante la segunda jornada del debate oral y público, Álvarez escuchó el testimonio de su expareja, Agustina Ibernoz, una de las testigos convocadas a declarar.
La mujer compareció de manera virtual, vía Zoom, desde Estados Unidos y relató distintos episodios vinculados a la noche del crimen. Según su declaración, el autor del homicidio le pidió que se deshiciera del arma de fuego y la arrojara en una alcantarilla ubicada sobre la autopista Dellepiane.
Posteriormente, ambos habrían concurrido al boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Además, Ibernoz recordó el momento en el que, según su testimonio, Díaz encaró a Álvarez antes del desenlace fatal.
Pity volvió a quedarse dormido
Uno de los momentos que llamó la atención durante la jornada ocurrió cuando el músico volvió a quedarse dormido en plena audiencia.
Ante esa situación, fue acompañado hasta el baño para lavarse la cara antes de regresar y continuar participando del debate judicial.
Álvarez enfrenta un juicio por el delito de homicidio simple por la muerte de Cristian Díaz, ocurrida en julio de 2018 en el complejo Samoré.
Durante la audiencia también declaró Verónica Román, madre de la segunda hija de Díaz, quien cuestionó la actitud del músico y aseguró que considera que no está arrepentido por lo sucedido. “Espero que se haga justicia por él”, expresó.
También brindó su testimonio Alejandro Marcelo Pedroso, taxista y vecino del complejo Samoré. El hombre relató que escuchó las detonaciones desde su vivienda y que, al asomarse por la ventana, observó el cuerpo de la víctima. Según su declaración, luego del ataque el artista se retiró del lugar, subió a un automóvil y escapó de la escena.
Cuándo continuará el juicio
Tras el cuarto intermedio dispuesto por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, el debate oral continuará el viernes a partir de las 10.
En las próximas jornadas seguirán desarrollándose las audiencias y las declaraciones testimoniales en el proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias del crimen de Cristian Díaz.