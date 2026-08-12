Cinco testigos

Juicio contra Pity Álvarez: quiénes declaran este miércoles por el crimen de Cristian Díaz

El expediente investiga el homicidio ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano, donde el músico está acusado de haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de la víctima.