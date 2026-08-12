El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Díaz, continuará este miércoles desde las 9:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. El homicidio ocurrió en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.
Juicio contra Pity Álvarez: quiénes declaran este miércoles por el crimen de Cristian Díaz
El expediente investiga el homicidio ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano, donde el músico está acusado de haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de la víctima.
Durante esta nueva jornada está previsto que declaren cinco testigos. Entre ellos se encuentran vecinos del lugar, quien era pareja de la víctima al momento del hecho y el padre de ella.
Los testigos convocados son Verónica Román, Carlos Stiempcich, Alejandro Pedroso, Agustina Inbernoz y Raúl Inbernoz.
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados había anticipado durante la audiencia del lunes que brindará su declaración más adelante. En esa primera jornada, además, se quedó dormido y roncó durante el debate, y manifestó no recordar su número de DNI.
En la misma audiencia, Álvarez fue absuelto de las acusaciones por privación ilegítima de la libertad y amenazas contra su amiga Florencia Batalla y su mánager, Claudia Crespo.
Los cuestionamientos de la defensa
El defensor oficial Javier Marino, representante legal del músico, había solicitado suspender la primera jornada al considerar que su asistido no estaba en condiciones de afrontar el debate. Sin embargo, los jueces rechazaron el pedido y resolvieron continuar con el proceso.
Antes del comienzo del juicio, la defensa también había intentado detener las 11 audiencias previstas para agosto y septiembre. El argumento se basaba en la existencia de recursos que todavía estaban pendientes de resolución y que, según su postura, impedían avanzar con el debate en los términos establecidos por el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.
El planteo no prosperó luego de que los magistrados respaldaran la posición de la fiscalía. El fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N.° 27, se había opuesto formalmente al pedido de la defensa.
En su dictamen sostuvo: “La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado. En efecto, se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso”.
Además, Abraldes señaló que “la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial, cuanto menos, en las condiciones actuales que presenta su asistido”. Para fundamentar esa postura hizo referencia a las recientes apariciones públicas del cantante, entre ellas recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.
El tribunal ratificó que puede afrontar el proceso
El juez Gustavo Goerner encabezó el voto mediante el cual el tribunal ratificó la aptitud psiquiátrica de Álvarez para participar del juicio. La decisión contó con la adhesión de los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro y se basó en las conclusiones de las pericias realizadas por el Cuerpo Médico Forense.
La resolución indicó que la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso había sido evaluada por los especialistas. “Se informó que, del análisis integral de la documentación y de las evaluaciones realizadas, surge que el causante dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias”.
El magistrado también advirtió que la continuidad del expediente no podía quedar condicionada a tratamientos de rehabilitación cuya duración fuera indefinida. En ese sentido, señaló que una situación de ese tipo podría permitir que el debate fuera postergado de manera indefinida si el acusado se negara al tratamiento o lo dificultara, de manera voluntaria o involuntaria.
La resolución también tomó en consideración la obligación del Estado de garantizar el derecho de las víctimas a obtener una respuesta judicial con celeridad.
El crimen en Villa Lugano
El expediente principal reconstruye el episodio ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Díaz protagonizaron una discusión en el complejo habitacional Samoré.
De acuerdo con la acusación, durante el enfrentamiento el músico extrajo una pistola calibre 6.35 que llevaba en el bolsillo de su campera y efectuó un disparo contra la cabeza de Díaz. Según la reconstrucción del expediente, después de que la víctima cayó al suelo, le realizó otros tres disparos en la misma zona.
Álvarez escapó posteriormente del lugar. Las heridas provocaron lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna que ocasionaron la muerte de Díaz.
El caso había llegado a la instancia de juicio en noviembre de 2018, pero el proceso sufrió posteriores interrupciones. En 2021 y nuevamente en marzo de 2023, el trámite fue frenado a raíz de dictámenes del Cuerpo Médico Forense relacionados con la salud mental del acusado.