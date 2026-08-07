Por homicidio

El juicio contra Cristian "Pity" Alvarez comenzará el próximo lunes

El músico está acusado de haber asesinado a Crisitan Díaz en el barrio Samoré de Villa Lugano, en julio de 2018. Esta semana, su defensa había pedido que se suspendan las audiencias que fijó el tribunal hasta que se resuelvan los recursos que presentaron contra esa decisión. Según su postura, el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación impediría avanzar con el proceso.