Después de ocho años

Comenzó el juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz

El debate se reanudará este miércoles 12 y continuará el 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre desde las 10.30hs. en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 porteño.