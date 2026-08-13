Santa Fe

Intentó robar cables y terminó detenido tras una alerta de la Central 911

Un hombre de 20 años fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico cuando se encontraba en plena tentativa de sustracción de cableado. La situación fue advertida mediante el monitoreo de la Central 911, que comisionó rápidamente a los policías hacia la zona de Raúl Tacca y 4 de Enero. El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía en turno.