La escena fue detectada a través de las cámaras y el desenlace llegó pocos minutos después. Un hombre de 20 años fue aprehendido durante la noche del miércoles cuando, según se informó, intentaba sustraer cables en un sector de la ciudad de Santa Fe. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico y se desarrolló en inmediaciones de Raúl Tacca y 4 de Enero.
Intentó robar cables y terminó detenido tras una alerta de la Central 911
Un hombre de 20 años fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico cuando se encontraba en plena tentativa de sustracción de cableado. La situación fue advertida mediante el monitoreo de la Central 911, que comisionó rápidamente a los policías hacia la zona de Raúl Tacca y 4 de Enero. El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía en turno.
La intervención comenzó en la Central de Emergencias 911. Desde el sistema de monitoreo se advirtió la presencia de un hombre que estaría intentando retirar cableado de la vía pública. La información fue comunicada de inmediato a los móviles que se encontraban en la zona.
Con el dato preciso sobre el lugar, los uniformados se dirigieron hasta el punto señalado. Al arribar localizaron al sospechoso y procedieron a su aprehensión antes de que pudiera concretar la sustracción.
La maniobra quedó así frustrada en su etapa inicial. El joven fue trasladado a sede policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.
Una alerta oportuna
La secuencia volvió a poner en escena una herramienta que en los últimos años adquirió un papel central en la prevención y respuesta ante hechos delictivos: el monitoreo de las cámaras vinculadas a la Central 911.
En este caso, la observación permitió advertir una conducta sospechosa y generar una respuesta policial inmediata. La comunicación entre la central de monitoreo y los patrulleros posibilitó que los agentes llegaran al lugar mientras el hecho todavía se encontraba en desarrollo.
En sede policial
El sospechoso, de 20 años, quedó a disposición de la Fiscalía en turno. La investigación continuará ahora con las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias del episodio y establecer la situación procesal del involucrado.
El procedimiento se produjo en una zona de la ciudad donde, como en tantos otros sectores, el robo de cables constituye una modalidad que puede generar además consecuencias sobre servicios e infraestructura.
En esta oportunidad, sin embargo, la intervención policial permitió que el intento no llegara a concretarse.