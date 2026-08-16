La derrota de Patronato ante Colón por 3 a 0 no terminó con el pitazo final en el estadio Brigadier López. Tras el regreso del plantel a Paraná, se registró un episodio de violencia en las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde algunos futbolistas habrían sido agredidos.
Investigan una agresión a jugadores de Patronato tras la derrota ante Colón
Dos futbolistas del conjunto entrerriano terminaron con heridas luego del regreso a la capital entrerriana. La Policía intervino en el estadio Grella y se investigan las circunstancias.
El hecho ocurrió durante la noche del sábado, luego del partido correspondiente a la fecha 25 de la Zona B de la Primera Nacional. Según trascendió, un grupo de personas habría atacado a integrantes del plantel cuando regresaron a la sede del club.
Entre los jugadores que resultaron con lesiones se encuentran el arquero y capitán Alan Sosa y el defensor Facundo Díaz. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a ambos con signos visibles de golpes.
Dos jugadores terminaron heridos
Facundo Díaz habría recibido un golpe en la cabeza que le provocó un corte. En las imágenes que circularon posteriormente se lo observa con una venda y manchas de sangre en su indumentaria.
Por su parte, Alan Sosa presentó hematomas en el rostro. Las fotografías fueron difundidas por el periodista deportivo Gabriel Obelard y rápidamente comenzaron a circular entre los hinchas de Patronato.
De acuerdo con las primeras informaciones, otros integrantes del plantel también podrían haber sido víctimas de agresiones, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la cantidad de futbolistas involucrados.
La Policía de Entre Ríos intervino en la sede del club y tomó participación personal de Investigaciones. Entre las medidas que podrían realizarse se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona del estadio y sus inmediaciones.
Investigan qué ocurrió en el estadio Grella
Hasta el momento, no se conocieron mayores precisiones sobre la secuencia que derivó en las agresiones ni se difundió un informe policial oficial con detalles del episodio.
El hecho se produjo después de una nueva derrota para Patronato, que atraviesa un complejo momento deportivo en la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Marcelo Candia cayó 3 a 0 frente a Colón en Santa Fe y quedó anteúltimo en la Zona B, con 24 puntos.
Además, el equipo entrerriano acumula 11 partidos consecutivos sin conseguir una victoria y permanece en zona de descenso directo.
La derrota ante Colón profundizó así la preocupación deportiva en Patronato, mientras las autoridades investigan ahora el episodio ocurrido tras el regreso del plantel a Paraná. Hasta la mañana del domingo, el club no había informado sobre el hecho.