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La previa en vivo: Colón recibe a Patronato en el Brigadier López

El duelo se disputa este sábado desde las 16 horas por la fecha 25 de la Primera Nacional.

Colón quiere estirar la racha y acercarse a la punta. Crédito: Archivo El LitoralColón quiere estirar la racha y acercarse a la punta. Crédito: Archivo El Litoral
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Colón se enfrenta este sábado ante Patronato de Paraná por la fecha 25 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol argentino.

El duelo se disputa desde las 16:30 horas en el estadio Brigadier Estanislao López con transmisión del streaming AFA Play.

Minuto a minuto

14:32 / Sáb. 15.08.2026

Los antecedentes más recientes entre ambos

El pasado 29 de marzo Colón venció a Patronato en Paraná por 2 a 0 con goles de Lago y Bonansea, siendo esta la última vez que jugaron.

El recuerdo más cercano en el Brigadier es el del 25 de febrero de 2024 por la Primera Nacional, cuando el Sabalero se impuso por 4 a 0 con goles de Lago, Sabella, Rodríguez y Leguizamón.

14:30 / Sáb. 15.08.2026

Cómo llega cada uno

Colón viene de vencer como local a San Telmo por 1 a 0 con gol de penal de Ignacio Lago. Con este resultado sostuvo la tercera posición en su zona, aún a siete puntos de la punta.

Patronato viene de empatar como visitante ante Colegiales por 2 a 2. En su zona sigue en zona de descenso al Federal.

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