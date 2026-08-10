Otra vez en el Centenario

Colón, el sábado, espera por un Patronato que lleva 10 sin ganar

Será el segundo partido de Delfino como técnico sabalero y otro más como local. El equipo mantiene la tercera posición, no descontó con los dos de arriba (ganaron todos) y también lo hicieron Almirante Brown y Godoy Cruz, sus inmediatos seguidores.