La inauguración de la nueva luminaria del Puente Colgante, un verdadero símbolo santafesino, es el motivo por el que se solicitó el adelantamiento del partido que jugarán Colón y Patronato este fin de semana, que irá el sábado a las 16.30 en el barrio Centenario.
Colón, el sábado, espera por un Patronato que lleva 10 sin ganar
Será el segundo partido de Delfino como técnico sabalero y otro más como local. El equipo mantiene la tercera posición, no descontó con los dos de arriba (ganaron todos) y también lo hicieron Almirante Brown y Godoy Cruz, sus inmediatos seguidores.
“Ya nos quitaron un día de trabajo”, dijo Iván Delfino, luego de la victoria de este domingo ante San Telmo, refiriéndose a este cambio de día, pues el partido había sido programado, originalmente, para el domingo por la tarde en el Brigadier López.
No sería para nada preocupante lo de Leandro Garate, quien salió acalambrado de acuerdo a lo que señaló Delfino después del encuentro. Tampoco lo de Lértora, que más allá de haberse colocado hielo en la rodilla apenas fue reemplazado por Muñoz (iban 16 minutos del segundo tiempo), esa variante (o sea, la salida del “5” titular) fue más táctica que otra cosa. Los dos estarán en condiciones de jugar ante Patronato, aunque no así Bonansea, que sigue en etapa de recuperación.
Delfino tiró algunos conceptos luego de la victoria de este domingo:
• Elogio a los futbolistas y el orden táctico: "Lo más importante es hacerle saber a los jugadores que esto es siempre de ellos. Este triunfo fue de ellos", destacó Delfino, al tiempo que explicó la postura del cuerpo técnico tras asumir recientemente: "En pocos días es difícil arreglar cosas. Apelamos al orden que el equipo ya tenía y quisimos corregir algunas cositas".
• La necesidad de recuperar la confianza y la falta de juego: "Tenemos que mejorar lo que tenemos que mejorar, y sentirse con confianza; volver a tener confianza va a ser lo más importante". Además, fue autocrítico respecto de la gestación ofensiva: "Se notó, lo vimos todos, no lo vamos a esconder. Ese enlace está faltando entre la mitad y los de arriba".
• Un nuevo ciclo sin mirar atrás: Respecto a las comparaciones con su paso previo por el club, afirmó: "Mucha gente habla de mi etapa anterior, ya está, ya pasó. Esta es una nueva etapa, es un nuevo desafío. No busco revancha, busco hacer mi trabajo lo mejor posible en el club que quiero estar".
• Caminar con cautela en la categoría: "Hay que ir partido a partido. No hay que entrar en una montaña rusa porque te va a dar ansiedad. Hay que subir la montaña de a poco, los pasos de a uno para adelante", concluyó de cara a los próximos compromisos del certamen.
Patronato lleva diez sin ganar
Patronato de Paraná, el próximo rival, lleva diez partidos sin ganar y este domingo igualó 2 a 2 con Colegiales, en Munro. Un golazo de Maximiliano Rueda a los 41 minutos del primer tiempo le permitió al visitante ponerse en ventaja; pero a los cuatro minutos del segundo tiempo Facundo Rivero igualó de penal.
Brandon Cortés, el generador de juego del Rojinegro, se retiró lesionado y Marcelo Candia perdió un hombre importante.
El Santo sintió el golpe del empate y, a los 18 minutos, recibió otro duro cachetazo. El arquero Emilio Di Fluvio le contuvo un remate a Valentín Pereyra y salió rápido y largo para Mauro Albertengo, que aprovechó un error de cálculo de Franco Meritello, para sacar un violento remate cruzado que le permitió al Tricolor dar vuelta la historia.
Herido, el “Patrón” salió a buscar el empate y llegó otra vez de la mano (o, mejor dicho, del pie) de Maximiliano Rueda. Esta vez el lateral probó de izquierda y su remate pasó entre las piernas de Emilio Di Fluvio para el 2 a 2, a los 25 minutos de la etapa final.
Colegiales llegó a los 30 puntos. Patronato está cada vez más complicado, ubicado en el 17mo puesto, con 24 unidades, sigue en zona de descenso.
La formación del equipo entrerriano, en Munro, fue la siguiente: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Nahuel Genez (89' Santiago Piccioni); Alejo Miró (79' Valentín Villarreal), Augusto Picco, Brandon Cortés (60' Juan Salas), Valentín Pereyra (88' Facundo Heredia); Franco Soldano y Diego Díaz (79' Renzo Reynaga). DT: Marcelo Candia.
Como se puede apreciar, hay tres ex Unión en el equipo paranaense. Se trata del arquero Alan Sosa, que no debutó profesionalmente, solamente jugó en reserva y Copa Santa Fe, quedó libre en 2020 y de allí se inició su carrera en la que atajó en Real Pilar, Villa Dálmine, Gimnasia de Jujuy, Tigre y ahora recaló en Patronato. Además, Franco Soldano y Diego Díaz, la dupla de ataque, también tienen pasado tatengue. En el caso de Díaz, a préstamo en Patronato hasta fin de año.