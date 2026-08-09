Hablar de El Litoral y Colón es hacer mención a dos instituciones con más de 100 años como faro en la ciudad de Santa Fe. Uno como medio periodístico y el otro como referencia futbolística en la capital provincial.
Colón reconoció a El Litoral por sus 108 años
El 7 de agosto el diario cumplió un nuevo aniversario y este domingo en el partido el club de barrio Centenario tuvo un gesto para con la empresa periodística.
La historia reciente de la ciudad también está marcada por el devenir de estos dos emblemas, uno en el mundo de las noticias y el otro en lo deportivo.
Muchas veces se cruzaron y lo seguirán haciendo. Logros, alegrías y penas, siempre El Litoral acompañó a Colón y el club aprovecha la oportunidad para reconocerlo.
Con motivo de los 108 años recientemente cumplidos por el diario, el club de barrio Centenario hizo un reconocimiento en la previa del partido de este domingo, frente a San Telmo.
En este marco, un grupo de niños ingresaron al campo de juego con una camiseta especial, dedicada a El Litoral y se tomaron una fotografía con el plantel que ahora conduce Iván Delfino.
La historia cruzada
Cuando Pelé vino a Santa Fe. El jueves 7 de mayo de 1964 El Litoral anunciaba entre sus páginas un evento deportivo de alto impacto para Santa Fe y la región: el Santos de Pelé se mediría ante Colón el domingo siguiente.
El ascenso de 1965. En diciembre de ese año, Colón subió a la máxima categoría del fútbol argentino, por primera vez. Allí, también estuvo El Litoral.
El Maradona de Argentinos Jrs en el Centenario. Fue en 1980 y Colón ganó por 3-1 con goles de Villarruel, Monzón y Casaccio, Favret descontó para el Bichito.
La histórica movilización a Córdoba. Corría 1993 cuando el club buscaba el ascenso. La final con Banfield fue un hito en movilizaciones de cuadros del interior.
El ascenso de 1995. Misión cumplida, el sabalero volvía a la Primera División y El Litoral publicó para todos los tiempos una tapa inolvidable en la sección Deportes.
Colón clasificado a la Libertadores. Fue en 1998 tras un desempate contra Independiente. Los hinchas que viajaron a Buenos Aires festejaron en el Obelisco.
Colón campeón. Fue el 4 de junio de 2021. La edición del día siguiente de El Litoral se agotó. Una muestra de la importancia del uno para el otro.