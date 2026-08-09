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Dos emblemas de Santa Fe

Colón reconoció a El Litoral por sus 108 años

El 7 de agosto el diario cumplió un nuevo aniversario y este domingo en el partido el club de barrio Centenario tuvo un gesto para con la empresa periodística.

El club Colón homenajeó al diario El Litoral en el partido contra San Telmo, destacando su legado periodístico en la ciudad de Santa Fe, en ocasión del 108° aniversario. Foto: Carolina Niklison.El club Colón homenajeó al diario El Litoral en el partido contra San Telmo, destacando su legado periodístico en la ciudad de Santa Fe, en ocasión del 108° aniversario. Foto: Carolina Niklison.
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Hablar de El Litoral y Colón es hacer mención a dos instituciones con más de 100 años como faro en la ciudad de Santa Fe. Uno como medio periodístico y el otro como referencia futbolística en la capital provincial.

colon reconocimiento el litoral. Foto: Carolina Niklison.Colón homenajeó a El Litoral por sus 108 años. Durante el partido contra San Telmo, niños lucieron camisetas especiales en honor al diario santafesino. Foto: Carolina Niklison.

La historia reciente de la ciudad también está marcada por el devenir de estos dos emblemas, uno en el mundo de las noticias y el otro en lo deportivo.

colon reconocimiento el litoral. Foto: Carolina Niklison.El Litoral, con más de un siglo de trayectoria, fue reconocido por Colón en el último partido. Un gesto que reafirma la conexión entre ambas instituciones. Foto: Carolina Niklison.

Muchas veces se cruzaron y lo seguirán haciendo. Logros, alegrías y penas, siempre El Litoral acompañó a Colón y el club aprovecha la oportunidad para reconocerlo.

Con motivo de los 108 años recientemente cumplidos por el diario, el club de barrio Centenario hizo un reconocimiento en la previa del partido de este domingo, frente a San Telmo.

reconocimiento el litoral colon Foto: Carolina Niklison.El club Colón reconoció a El Litoral por su 108 aniversario. En el partido ante San Telmo, niños ingresaron con camisetas dedicadas al diario. Foto: Carolina Niklison.

En este marco, un grupo de niños ingresaron al campo de juego con una camiseta especial, dedicada a El Litoral y se tomaron una fotografía con el plantel que ahora conduce Iván Delfino.

reconocimiento el litoral colon Foto: Carolina Niklison.El club sabalero homenajeó al diario santafesino con una camiseta especial durante el partido contra San Telmo, destacando su histórica relación con El Litoral. Foto: Carolina Niklison.

La historia cruzada

Cuando Pelé vino a Santa Fe. El jueves 7 de mayo de 1964 El Litoral anunciaba entre sus páginas un evento deportivo de alto impacto para Santa Fe y la región: el Santos de Pelé se mediría ante Colón el domingo siguiente.

pelé el litoralEl recorte de aquel tiempo.

El ascenso de 1965. En diciembre de ese año, Colón subió a la máxima categoría del fútbol argentino, por primera vez. Allí, también estuvo El Litoral.

Fue el primer gran logro del fútbol santafesino. Créditos: El LitoralFue el primer gran logro del fútbol santafesino. Créditos: El Litoral

El Maradona de Argentinos Jrs en el Centenario. Fue en 1980 y Colón ganó por 3-1 con goles de Villarruel, Monzón y Casaccio, Favret descontó para el Bichito.

ELLITORAL_308829 | Archivo El Litoral Hugo Villarruel y Jorge Omar Casaccio, protagonistas de aquella noche de junio en el Brigadier López, hace 40 años.Una de las postales de aquellas noche, que atesora El Litoral.

La histórica movilización a Córdoba. Corría 1993 cuando el club buscaba el ascenso. La final con Banfield fue un hito en movilizaciones de cuadros del interior.

ELLITORAL_386081 | Alejandro VillarLos sabaleros en Córdoba. Foto: Alejandro Villar.

El ascenso de 1995. Misión cumplida, el sabalero volvía a la Primera División y El Litoral publicó para todos los tiempos una tapa inolvidable en la sección Deportes.

La histórica tapa del 95.La histórica tapa del 95.

Colón clasificado a la Libertadores. Fue en 1998 tras un desempate contra Independiente. Los hinchas que viajaron a Buenos Aires festejaron en el Obelisco.

25 años colon independiente clasificacion copaObelisco rojinegro.

Colón campeón. Fue el 4 de junio de 2021. La edición del día siguiente de El Litoral se agotó. Una muestra de la importancia del uno para el otro.

Tapa del diario
Colón gritó campeón y ahí estuvo el diario.
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