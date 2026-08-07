Este viernes 7 de agosto, Diario El Litoral cumple 108 años. Millones de páginas, noticias y fotos publicadas; siempre acompañando el devenir de la ciudad de Santa Fe y la provincia. Con la mirada particular que el ciudadano necesita para conocer de primera mano los hechos más relevantes que ocurren en la comunidad.
10 hechos que marcaron la historia de Santa Fe, vistos desde la óptica de El Litoral
El repaso por acontecimientos únicos que el medio acompañó en el siglo XX y aquellos que dejaron su huella en el actual XXI. El Litoral ha sido testigo de momentos clave en Santa Fe, desde el Puente Colgante hasta la pandemia, reflejando cambios sociales y políticos.
A modo de repaso, algunos de los hitos del siglo XX y XXI que marcaron a la sociedad, vistos desde la óptica de El Litoral.
1. 7 de agosto de 1918 – Nace El Litoral
El primer ejemplar del diario salió a la calle en la ciudad de Santa Fe. Desde entonces, El Litoral acompañó la evolución política, económica, social y cultural de la provincia, convirtiéndose en uno de los principales testigos y archivos periodísticos de la región.
2. 1928. Habilitación del Puente Colgante.
Si bien no tuvo una inauguración oficial, el emblema de la capital santafesina fue puesto en funcionamiento en septiembre de 1928. El Litoral siguió de cerca los trabajos.
3. Golpe de 1930.
El general José Félix Uriburu derrocó al presidente radical Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930. Fue luego de la gran crisis económica que sacudió a occidente.
4. 14 de abril de 1962 – Constitución de Santa Fe.
La Convención Constituyente sancionó una nueva Constitución provincial que redefinió aspectos fundamentales del funcionamiento institucional santafesino. El Litoral siguió cada instancia del debate político y dejó registro de uno de los acontecimientos más trascendentes de la vida democrática de la provincia.
5. 3 de diciembre de 1969 – Se inaugura el Túnel Subfluvial
La apertura del enlace entre Santa Fe y Paraná cambió para siempre la comunicación entre ambas provincias y consolidó la integración regional. El Litoral realizó una cobertura histórica de una obra que impulsó el desarrollo económico, turístico y productivo del Litoral.
6. 28 de septiembre de 1983 – La caída del Puente Colgante
Una crecida extraordinaria del río Paraná provocó el colapso del tramo central del principal símbolo de la ciudad. Las fotografías y crónicas publicadas por El Litoral se transformaron en un documento histórico de uno de los episodios más impactantes de Santa Fe.
7. 29 de abril de 2003 – La inundación de Santa Fe.
El desborde del río Salado provocó la mayor tragedia hídrica de la historia de la capital provincial. El Litoral documentó minuto a minuto el avance del agua, las evacuaciones, las historias de los damnificados y el posterior reclamo de justicia.
8. Copa América 2011.
La ciudad de Santa Fe fue subsede del evento deportivo con dos partidos de la Selección Argentina. Marcó la presencia de Messi en la capital provincial, particularmente en el estadio de Colón.
9. 2020 – La pandemia de COVID-19
La emergencia sanitaria modificó la vida cotidiana de los santafesinos y planteó uno de los mayores desafíos informativos de la historia reciente. El Litoral reforzó su cobertura digital para informar sobre la evolución de la pandemia, las medidas sanitarias y el proceso de vacunación.
10. 11 septiembre 2025 - Constitución reformada.
Se sanciona una nueva constitución en la provincia de Santa Fe. 2025 quedará guardado en la memoria como el año donde se reformó la Carta Magna en el territorio santafesino.
Además
2013 – La elección del papa Francisco
El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia. El acontecimiento tuvo una enorme repercusión en Santa Fe, una provincia de fuerte tradición católica. El Litoral siguió en tiempo real el cónclave, las celebraciones en templos e instituciones religiosas y el impacto mundial de la noticia.
2021 – Colón, campeón del fútbol argentino
El 4 de junio de 2021, Club Atlético Colón conquistó el primer título de Primera División de sus 116 años de historia al vencer a Racing Club en la final de la Copa de la Liga Profesional. El Litoral realizó una cobertura histórica de la campaña deportiva y de los multitudinarios festejos que inundaron las calles de Santa Fe, en una de las jornadas más emotivas para el deporte de la provincia.