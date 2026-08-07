10 hechos que marcaron la historia de Santa Fe, vistos desde la óptica de El Litoral

La primera edición de El Litoral.

El día que probaron la resistencia del Puente Colgante, en abril de 1928.

La tapa del golpe de 1930

Cuando Santa Fe reformó la Constitución en el 62. El Litoral publicó la Carta Magna antes.

Jornada histórica con la inauguración del túnel.

Se cayó el Puente Colgante con la feroz crecida del 83.

29 de abril de 2003. El río Salado avanzó sobre la ciudad e inundó la franja oeste.

En 2011, el mundo futbolístico puso la mirada en Santa Fe.

Todos adentro con la cuarentena de marzo del 2020 por el Covid.

En 2025, se actualizó la Carta Magna provincial tras una histórica convención constituyente.

Bergoglio se convirtió en Francisco, así lo reflejó El Litoral.