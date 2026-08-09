El Litoral cumplió 108 años este 7 de agosto y lo celebró en su propio edificio, enclavado en la zona del puerto de la ciudad de Santa Fe. El aniversario fue también una oportunidad para reconocer las trayectorias de quienes, desde hace décadas, forman parte de la vida cotidiana del diario.
El Litoral cumplió 108 años y celebró la trayectoria de empleados que son parte de su historia
El diario conmemoró su aniversario este 7 de agosto y reconoció a trabajadores que llevan 25 y 40 años formando parte de una historia que continúa.
Gabriela Alberto, Eduardo Prieto, Marcelo Álvarez y Néstor Fenoglio cumplieron 40 años de trayectoria en El Litoral, mientras que Alejandro David y Néstor Picard alcanzaron los 25 años. Todos ellos forman parte de una historia construida durante décadas y que continúa renovándose con cada generación de trabajadores.
Una historia hecha entre todos
Los aniversarios de El Litoral permiten mirar hacia atrás, pero también pensar en el presente y en lo que viene. Porque detrás de cada noticia, cada edición y cada contenido hay un trabajo colectivo que involucra a muchas personas.
Néstor Fenoglio, director periodístico, celebró sus 40 años en la empresa y destacó justamente ese aspecto. “Nuestro trabajo claramente es un trabajo de equipo porque demasiada gente trabaja para que una noticia siga su curso, encuentre su camino, su lector, su audiencia”, señaló.
En sus cuatro décadas, Fenoglio atravesó buena parte de las transformaciones que modificaron al periodismo y también conoció cuatro de los cinco edificios que tuvo El Litoral a lo largo de su historia.
Del papel a la transformación digital
La llegada de internet marcó uno de los cambios más profundos para los medios de comunicación. A esa transformación se sumó luego el crecimiento de las redes sociales y, actualmente, el avance de la inteligencia artificial.
Para Fenoglio, internet puede compararse con grandes momentos de transformación de la humanidad, como la aparición de la escritura o la imprenta.
El desafío, sostuvo, es adaptarse a esas herramientas sin perder la esencia del oficio: la curiosidad, la formación, la honestidad intelectual y la responsabilidad de contar lo que sucede.
“Uno tiene que asumir ese desafío completo”, afirmó al referirse al presente y al futuro del periodismo.
El vínculo que atraviesa generaciones
En sus 108 años, El Litoral también construyó un vínculo con sus lectores que trasciende los cambios tecnológicos y los formatos.
“Sobrevive porque ha encontrado legitimación en la gente, en las audiencias, como se dice hoy, a quienes nos debemos”, expresó Fenoglio.
Ese vínculo es parte de una historia que no se construyó solamente desde las redacciones, sino también desde cada área y cada persona que hizo posible que el diario llegara a sus lectores.
Una historia que continúa
Los 40 años de Gabriela Alberto, Eduardo Prieto, Marcelo Álvarez y Néstor Fenoglio, y los 25 años de Néstror Picard y Alejandro David, son parte de ese recorrido.
Son décadas de trabajo que coinciden con profundas transformaciones en la comunicación, pero también con algo que permanece: la pertenencia a un proyecto periodístico que nació en Santa Fe y que, 108 años después, continúa buscando nuevas formas de contar la realidad.
El Litoral celebra así un nuevo aniversario mirando su historia, pero también hacia adelante. Porque cada generación de trabajadores deja una marca y, al mismo tiempo, ayuda a escribir las páginas que todavía quedan por contar.