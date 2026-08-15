En el partido que le daba continuidad al nuevo ciclo de Iván Delfino como entrenador sabalero, y con la obligación de volver a sumar de a 3 para no perderle pisada a Ferro y a Morón en la zona de vanguardia del grupo A que comparten, Colón recibió este sábado por la tarde a Patronato de Paraná en choque correspondiente a la 25° quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional. Con realidades y objetivos casi opuestos, el rojinegro santafesino esperaba por el entrerriano en la jornada de duelos interzonales sabiendo que no tenía margen de error y que debía repetir el resultado positivo conseguido también de local el fin de semana pasado y ante San Telmo. Enfrente llegaban los dirigidos por Marcelo Candia sumidos en una profunda crisis deportiva e institucional, con 10 partidos sin conocer la victoria, en zona de descenso y con cruces públicos entre jugadores y dirigentes por salarios atrasados. Con la sensible ausencia del capitán Lértora por lesión, Delfino mandó de arranque a Matías Muñoz haciendo dupla de volantes centrales con Agustín Toledo, quien le ganó la pulseada a Nacho Antonio. Los otros 9 nombres eran los mismos que recibieron al candombero, con Lago suelto para jugar por todo el frente de ataque acompañado por Marcioni y Allende en los costados y Leandro Garate posicionado como centrodelantero.
Colón golpeó en el momento justo, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo en el Brigadier
Tras un pobre primer tiempo, el golazo de Toledo abrió la cuenta y el partido para el equipo de Delfino, que supo sufrir y terminó goleando a pura contundencia en el complemento. Lago puso el segundo apenas iniciado el segundo tiempo y Muñoz lo sentenció de cabeza a los 12. El patrón terminó con 10 por la expulsión de Meritello. Se vienen San Miguel y Racing de Córdoba en condición de visitante.
Con una actuación que fue de menor a mayor, y luego de un muy mal primer tiempo donde Budiño tuvo que revolcarse varias veces para sostener el 0 en su arco, un tremendo golazo de Agustín Toledo marcó el punto de quiebre de una tarde que arrancó torcida y terminó a pleno festejo. Nacho Lago y Muñoz de cabeza lo sentenciaron antes del cuarto de hora del segundo tiempo y le permitieron a Colón terminar ganando cómodo un partido que, hasta el minuto 45, parecía muy complicado. Con 6 de 6 en la era Delfino, pero sin poder descontar distancias respecto de los 2 de arriba, al sabalero se le vienen ahora dos desafíos consecutivos lejos de su fortaleza, visitando el próximo sábado a San Miguel y haciendo lo propio con Racing de Córdoba en el último fin de semana de agosto. Sin brillar, en Colón se empieza a notar la mano de un Delfino que desde la simpleza y la inyección anímica parece haberle cambiado la cara a varios jugadores que levantaron su rendimiento e invitan a volver a soñar de cara a la recta final de la temporada. Si bien el primer puesto se ve todavía muy lejos, será fundamental seguir sumando todo lo que se pueda para llegar en un pico de rendimiento al reducido en busca del sueño del ascenso.
Budiño lo sostuvo, Toledo lo abrió
Desde el pitazo inicial de Fabrizio Llobet, quedó claro que Patronato no llegó a Santa Fe con la intención de replegarse y esperar. Sabiendo de la urgencia por sumar, la visita se plantó de igual a igual, dividiendo terreno y tenencia con un Colón que trataba de progresar con su número 10 como eje y referente.
La sana intención del elenco entrerriano de ser protagonista en el Brigadier comenzó a diluirse llegando el cuarto de hora. Adelantando sus líneas para recuperar la pelota más arriba, el equipo de Delfino asumió las riendas del partido y se instaló en inmediaciones del área del patrón.
Sin embargo y en este contexto, la primera chance clara de gol la tuvo la visita, con una contra que derivó en el centro atrás de Miró y la definición pifiada de Franco Soldano que le permitió a Budiño recuperarse y controlar en el piso a centímetros de la línea de gol.Apenas 2 minutos más tarde, el portero de Colón volvió a protagonizar una salvada magnífica, tapando abajo el remate de Diego Díaz tras un grosero error de Muñoz que dejó al 9 visitante de cara al gol. Promediando la etapa inicial, el sabalero buscaba pero sin precisión y sufría los embates de un Patronato que, agazapado y esperando su oportunidad, ya había tenido las 2 opciones más claras para abrir el marcador. Antes de la media hora, los de Candia tuvieron su tercera ocasión, y una vez más en los pies del DAD.
En réplica y con total libertad, el delantero que pertenece a Unión controló y desde tres cuartos sacó un potente disparó que Budiño envió al córner volando sobre su izquierda.
Minutos antes de esa maniobra, Delfino movió el banco y tiró a la cancha al juvenil Jerónimo Buosi, quien ingresó por un inexpresivo Allende y se paró cerca de Garate para dejar a Lago recostado sobre la izquierda en tándem con Castet. Precisamente el delantero que entró con dorsal 17 tuvo la primera oportunidad para Colón a los 33, cuando capturó un balón suelto en el área y sacó un remate que amortiguó un defensor visitante y quedó en los dominios de Sosa.
En tiempo cumplido, luego de que Patronato tuviera un par de remates peligrosos sobre el arco de Budiño y desde una acción aislada, el sabalero encontró la ventaja que tanto quería pero que no sabía como encontrar. La pelota salió rebotada desde el área y le quedó a Agustín Toledo a unos 25 metros de la valla defendida por Alan Sosa. Sin dudarlo y de aire, el 8 sacó un tremendo derechazo que dejó sin reacción al 1 del patrón, rebotó en el travesaño y se metió en el arco para desatar el festejo de toda la gente de Colón tras un primer tiempo de flojo rendimiento pero que se cerraba con el resultado en su favor. Premiando mucho más la insistencia que un buen rendimiento, los de Delfino llegaron al descanso con una ventaja y un gol psicológico clave para encaminar la victoria, calmar los nervios y soltar al equipo de cara al segundo tiempo.
Lo liquidó de entrada
En el inicio del complemento quedó evidenciado que el derechazo de Toledo fue casi un golpe de knock out para un Patronato que no salió de los vestuarios ante un Colón voraz y decidido a incrementar su ventaja para asegurar el resultado. Tras un par de avisos con Castet como protagonista, el segundo grito de la tarde llegaría sobre los 3 minutos y, cuando no, mediante una acción individual de Nacho Lago. Uno de los goleadores que tiene la Primera Nacional encontró el balón apenas entrando a campo adversario pero sin defensores por delante, corrió hasta encarar a Sosa para definir con jerarquía y por arriba estableciendo un 2 a 0 que parecía sentenciar el pleito.
Si quedaba alguna esperanza para el elenco de la costa entrerriana, los de Delfino la terminaron de sepultar a los 12 encontrando el tercer gol de la tarde. Una maniobra construida a la salida de un tiro libre finalizó con el centro preciso de Lago a la cabeza de Matías Muñoz que dejó sin opción a Sosa y salió a festejar el tanto que liquidaba la historia en un partido que parecía muy complejo pero que el local destrabó justo a tiempo para terminar goleando.
Con 3 goles de distancia y media hora por jugar, Patronato trató de adelantarse con vergüenza deportiva ante un Colón que se dedicó a hacer pasar los minutos jugando lejos de Budiño y buscando el cuarto con alguna chance de contraataque. A los 30, la visita se quedó con un hombre menos luego de que Llobet le mostrara la roja directa a Meritello por una durísima infracción sobre Lago.
Cuando el reloj pisó los 45, Llobet señaló el final y decretó el merecido triunfo de un Colón que fue de menos a más, que no jugó bien y pasó sobresaltos en el primer tiempo pero que desde el gol de Toledo cambió la cara y se aprovechó de un Patronato voluntarioso pero que mostró en Santa Fe todos los defectos que hoy lo tienen en zona de descenso. El 3 a 0 le permite al sabalero sumar 6 sobre 6 en la era Delfino, sostener la distancia respecto de Ferro y de Morón que también ganaron pero sobre todo alimentarse de confianza de cara a la recta final de una temporada donde la final parece lejana pero el reducido asoma como una chance firme si el rendimiento sigue en crecimiento. Tras estos dos triunfos en fila, al rojinegro se le vienen dos exigentes desafíos fuera de casa, primero ante San Miguel y luego frente a Racing en Córdoba.
La síntesis
COLÓN: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Pier Barrios, 6- Federico Rasmussen, 3- Facundo Castet; 11- Julián Marcioni, 5- Matías Muñoz, 8- Agustín Toledo, 7- Leandro Allende; 10- Ignacio Lago, 9- Leandro Garate. DT: Iván Delfino.
PATRONATO: 1- Alan Sosa; 4- Maximiliano Rueda, 2- Gabriel Díaz, 6- Franco Meritello, 3- Nahuel Genez; 10- Alejo Miró, 8- Juan Salas, 5- Augusto Picco, 11- Valentín Pereyra; 7- Franco Soldano, 9- Diego Díaz. DT: Marcelo Candia.
Goles: En el primer tiempo, a los 45 min. Toledo (C). En el segundo tiempo, a los 3 min. Lago (C) y a los 12 min. Muñoz (C)
Cambios: En el primer tiempo, a los 28 min. 17- Jerónimo Buosi por Allende (C). En el segundo tiempo, a los 19 min 15- Valentín Villarreal y 20- Renzo Reynaga por Miró y Díaz (P); 15- Ignacio Antonio por Garate (C); a los 26 min. 16- Gabriel Risso Patrón y 20- Franco García por Toledo y Marcioni (C); a los 28 min. 13- Facundo Díaz por Salas (P); a los 37 min. 16- Facundo Heredia y 17- Gonzalo Salega por Soldano y Pereyra (P).
Incidencias: En el segundo tiempo, a los 30 min. expulsado Meritello (P).
Árbitro: Fabrizio Llobet.
Estadio: Brigadier López - Santa Fe