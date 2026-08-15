Sigue a 7 de Ferro y a 2 de Morón, que volvieron a sumar de a 3

Colón golpeó en el momento justo, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo en el Brigadier

Tras un pobre primer tiempo, el golazo de Toledo abrió la cuenta y el partido para el equipo de Delfino, que supo sufrir y terminó goleando a pura contundencia en el complemento. Lago puso el segundo apenas iniciado el segundo tiempo y Muñoz lo sentenció de cabeza a los 12. El patrón terminó con 10 por la expulsión de Meritello. Se vienen San Miguel y Racing de Córdoba en condición de visitante.