En el norte provincial

Operativo de la Guardia Provincial secuestró mas de 11 kilos de cocaína en Florencia

La droga fue descubierta durante un control preventivo realizado por efectivos de la Unidad Operativa Regional N.º 1 de Reconquista. Los agentes advirtieron restos de polvo blanco y un envoltorio sospechoso dentro de un Volkswagen Fox. La posterior requisa permitió encontrar diez paquetes rectangulares con una sustancia que finalmente dio positivo para cocaína.