En el marco de las tareas de prevención y control desplegadas por la Dirección General Guardia Provincial, personal de la Unidad Operativa Regional N.º 1 (Reconquista) intervino en un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la ciudad de Florencia, que permitió detectar y secuestrar una importante cantidad de sustancia estupefaciente.
Operativo de la Guardia Provincial secuestró mas de 11 kilos de cocaína en Florencia
La droga fue descubierta durante un control preventivo realizado por efectivos de la Unidad Operativa Regional N.º 1 de Reconquista. Los agentes advirtieron restos de polvo blanco y un envoltorio sospechoso dentro de un Volkswagen Fox. La posterior requisa permitió encontrar diez paquetes rectangulares con una sustancia que finalmente dio positivo para cocaína.
El procedimiento se inició alrededor de las 13:55 horas, cuando efectivos policiales detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Fox 1.6, conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Control preventivo
Durante el control preventivo de la documentación, los agentes advirtieron la presencia de restos de polvo blanco y un envoltorio con una sustancia de similares características a la cocaína. Asimismo, se observaron irregularidades en el interior del vehículo, por lo que se dio inmediata intervención a la Justicia Federal, que dispuso la correspondiente requisa.
Como resultado del procedimiento fueron hallados 10 paquetes rectangulares envueltos en nylon, además de cigarrillos y media "tuca". Ante el hallazgo, se puso nuevamente en conocimiento a la Fiscalía Federal, disponiéndose la continuidad de las diligencias con intervención de Gendarmería Nacional.
En ese marco, personal de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional realizó las correspondientes tareas de campo, prueba orientativa y pesaje, estableciendo resultado positivo para cocaína, con un peso total de 11,555 kilogramos.
Por disposición de la Fiscalía Federal, la sustancia secuestrada, el vehículo y el hombre involucrado quedaron a disposición de la Sección de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional, continuándose con las actuaciones judiciales de rigor.
El operativo contó además con la colaboración de efectivos de la Unidad Regional IX, a través del PUZN, Comisaría IX de Florencia y GOT, quienes brindaron apoyo en materia de seguridad perimetral.
Prevención que da resultados
El procedimiento constituye un claro ejemplo del valor de los controles preventivos y la presencia activa de las fuerzas de seguridad en las rutas santafesinas. La detección inicial durante un control de rutina permitió activar los mecanismos judiciales correspondientes y avanzar hacia el secuestro de una importante cantidad de cocaína, evitando que la sustancia continuara su circulación.
Desde la Dirección General Guardia Provincial se reafirma el compromiso con una política de prevención, presencia territorial, coordinación interinstitucional y trabajo profesional, entendiendo que cada control realizado de manera responsable representa una oportunidad concreta para proteger a la comunidad y fortalecer la seguridad pública.
La prevención es el primer paso para anticiparse al delito. La presencia policial, el trabajo articulado y el compromiso de quienes integran la Guardia Provincial son herramientas fundamentales para construir una sociedad más segura.