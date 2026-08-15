Un gravísimo incidente ocurrió este viernes por la mañana, a plena luz del día, frente al Ministerio de Trabajo de la provincia Dirección Regional Santa Fe, en la zona de la terminal de ómnibus de la capital provincial.
Empleados atacaron salvajemente a un empresario santafesino de la construcción luego de una audiencia
El agredido tiene 53 años y tuvo que ser hospitalizado. Terminó con 14 puntos en el rostro y una microfisura en el cráneo. “Lo emboscaron frente al Ministerio de Trabajo, lo golpearon y lo patearon en el piso”, aseguran. La UOCRA repudió el hecho.
El episodio fue denunciado por la Cámara Argentina de la Construcción Delegación ciudad de Santa Fe (Camarco), porque la víctima es uno de sus socios.
Todo ocurrió luego de una audiencia de conciliación colectiva, a media mañana. En la reunión estuvieron presentes un empresario con su abogado, un delegado gremial y la asesora del sindicato.
Una vez concluido el encuentro, que tendría que ver con un atraso en el pago del aguinaldo, el empresario y su abogado salieron del edificio (ubicado en calle Crespo al 2200) y comenzaron a caminar en dirección a calle Belgrano.
Furia
Antes de llegar a la esquina, ambos fueron interceptados por tres empleados de la firma, que los amenazaron de muerte.
Todo no quedó en palabras, porque los violentos sujetos inmediatamente comenzaron a golpear al empresario hasta que cayó al piso. Como si fuera poco, siguieron pateando al hombre en el suelo. Finalmente, escaparon en moto.
La víctima, que pidió reserva de su nombre, fue asistida en el organismo público y luego trasladada en ambulancia hasta el Hospital Cullen, donde tuvieron que aplicarle 14 puntos de sutura en el arco superciliar derecho. Además, un estudio arrojó que tenía una microfractura en el cráneo, del mismo lado.
“La sacó barata, porque podría haber sufrido una lesión mucho más seria”, confesó un colega.
Preocupación
“Desde la Camarco Santa Fe siempre se trabajó para fomentar el diálogo social, muestra de ello es la activa participación en la Mesa Tripartita de la Construcción. Además, el Ministerio de Trabajo como regulador de las relaciones laborales dispone de las herramientas necesarias para sancionar a quienes incumplen la legislación laboral vigente”, señaló la organización mediante un parte de prensa.
“Desde la Entidad manifestamos nuestro más enérgico repudio a este accionar violento y aguardamos expectantes el accionar de las autoridades pertinentes y de la Justicia”, enfatizó.
El empresario atacado radicó la denuncia policial. Los tres agresores están identificados. “No es la primera vez que los denunciamos, porque ya habían pasado incidentes violentos con estas personas, pero nadie hizo nada”, señalaron desde la firma.
Uocra
Por su parte, mediante un comunicado, la UOCRA expresó “de manera categórica que no avala, promueve ni acompaña ningún tipo de acto violento, intimidatorio o contrario a los valores que deben regir la convivencia democrática y la actividad sindical”.
“Nuestra organización ha sostenido históricamente que el diálogo, el respeto, la solidaridad y la defensa de la dignidad de las y los trabajadores constituyen los pilares fundamentales de su accionar”, afirmó el sindicato que nuclea a los empleados de la construcción.