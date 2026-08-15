Ciudad capital

Empleados atacaron salvajemente a un empresario santafesino de la construcción luego de una audiencia

El agredido tiene 53 años y tuvo que ser hospitalizado. Terminó con 14 puntos en el rostro y una microfisura en el cráneo. “Lo emboscaron frente al Ministerio de Trabajo, lo golpearon y lo patearon en el piso”, aseguran. La UOCRA repudió el hecho.