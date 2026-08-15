La Cámara Argentina de la Construcción Delegación ciudad de Santa Fe manifiesta su enorme preocupación por lo sucedido luego de una audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia.
CAMARCO Santa Fe repudió la agresión a un empresario tras una audiencia laboral
La entidad expresó su preocupación por el episodio ocurrido luego de una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial y reclamó la intervención de las autoridades y la Justicia.
Una vez finalizadas las actuaciones administrativas el empresario fue abordado por un grupo de trabajadores de la construcción y le propinaron una golpiza que derivó en el traslado del mismo al Hospital Cúllen.
Desde CAMARCO Santa Fe siempre se trabajó para fomentar el diálogo social, muestra de ello es la activa participación en la Mesa Tripartita de la Construcción. Además, el Ministerio de Trabajo como regulador de las relaciones laborales dispone de las herramientas necesarias para sancionar a quienes incumplen la legislación laboral vigente.
Desde la Entidad manifestamos nuestro más enérgico repudio a este accionar violento y aguardamos expectantes el accionar de las autoridades pertinentes y de la justicia.