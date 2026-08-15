En el noreste de la ciudad

Calentaba ollas con agua contra una de las paredes de chapa y se incendió su casa en Santa Fe

El fuego destruyó el dormitorio de una precaria vivienda de barrio Coronel Dorrego. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y los bomberos pudieron extinguir las llamas antes de que se propaguen al resto de los ambientes o a otros domicilios.