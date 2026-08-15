Un voraz incendio afectó de manera total una habitación de una casilla de chapas ubicada en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, según informó el reporte del cuerpo de Bomberos Zapadores de la Zona Centro Norte.
Calentaba ollas con agua contra una de las paredes de chapa y se incendió su casa en Santa Fe
El fuego destruyó el dormitorio de una precaria vivienda de barrio Coronel Dorrego. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y los bomberos pudieron extinguir las llamas antes de que se propaguen al resto de los ambientes o a otros domicilios.
El siniestro se registró este viernes 14 de agosto, alrededor de las 20:51, en una vivienda situada sobre la calle Pavón al 1600. Hasta el lugar se desplazó la dotación del Cuartel Zona Norte, con el apoyo preventivo de efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería.
Al llegar, los bomberos constataron un proceso ígneo en una finca de aproximadamente 5 por 4 metros, construida con paredes y techo de chapas y tirantería de madera, dividida en tres ambientes. Las llamas se concentraron principalmente en un dormitorio de la estructura.
A pesar de las tareas de extinción, el fuego destruyó por completo el mobiliario de la habitación, entre el que se contabilizó una cama de una plaza con su colchón y ropa de cama, así como un ropero de madera con prendas de vestir. En tanto, la cocina-comedor y el segundo dormitorio sufrieron daños parciales por ahumamiento y acumulación de hollín.
Desde afuera
En diálogo con la dotación, la propietaria del inmueble relató que no se encontraba en el lugar al momento de iniciarse el fuego.
Según indicó, momentos antes habían encendido fuego en las cercanías de la pared oeste de la vivienda para calentar ollas con agua, lo que habría desencadenado la propagación de las llamas hacia el interior.
Tras controlar la situación y realizar las tareas de enfriamiento, el personal bomberil dio por concluida la intervención a las 21:45. No se registraron personas heridas.