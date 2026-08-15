Un grave incidente que se repite ocurrió este viernes, en horas de la tarde, en la zona del ingreso oeste de la ciudad de Santa Fe, donde un colectivo con pasajeros fue atacado a piedrazos.
Otra vez un piedrazo provocó lesiones a una pasajera del colectivo “intercountries” en Santa Fe
El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes sobre la autopista Brigadier López, a la altura de la avenida de Circunvalación. La víctima sólo sufrió una herida de carácter leve.
Según pudo saberse, el episodio tuvo lugar sobre la autopista Brigadier Estanislao López, que une a Rosario con la capital provincial, a la altura de la avenida de Circunvalación.
Cuando pasaba por allí, un ómnibus de la línea “intercountries” fue impactado por un ladrillazo.
El proyectil rompió la tercer ventanilla del lado derecho y astilló el cristal.
A su vez, los restos desprendidos lastimaron a una de las pasajeras del micro.
Escaparon
El chofer siguió mientras pedía auxilio a la Central de Emergencias 911 y finalmente se detuvo más adelante para esperar a la policía y al servicio de emergencia médica, en el cruce de Iturraspe y Brasil.
Personal de la Brigada Ciclista y de Playa recorrió la escena de la agresión pero no pudo hallar a los responsables.
Por su parte, la mujer herida fue asistida en el lugar, pero la lesión sufrida no era grave y no fue necesario hospitalizarla.