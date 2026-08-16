Un tren de carga embistió el sábado a un automóvil que había quedado detenido sobre las vías en un paso a nivel de la ciudad de Córdoba.
Un tren de carga embistió a un auto con seis personas en Córdoba y una mujer quedó atrapada
El vehículo quedó detenido sobre las vías tras sufrir un desperfecto mecánico. Cinco de sus ocupantes lograron salir antes del impacto, mientras que una mujer permaneció dentro del auto. Fue rescatada y resultó ilesa.
En el vehículo viajaban seis personas, entre ellas dos menores. Cinco de los ocupantes lograron salir antes de que llegara la formación, mientras que una mujer quedó atrapada en el habitáculo y fue alcanzada por el impacto. Pese a la colisión, no sufrió heridas.
El episodio ocurrió durante el mediodía en el barrio Talleres Este, cuando el Chevrolet Prisma en el que se trasladaba la familia sufrió un desperfecto mecánico mientras atravesaba las vías.
El automóvil quedó inmovilizado y sus ocupantes advirtieron la proximidad de una formación ferroviaria integrada por 17 vagones.
La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y monitoreo de la Policía de Córdoba. En las imágenes se observa cómo los pasajeros abandonan rápidamente el vehículo al advertir que el tren se aproximaba.
Cinco personas lograron salir antes del impacto
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, dentro del Chevrolet viajaban dos hombres, dos mujeres y dos niños. Cuando los ocupantes se dieron cuenta de que el automóvil no podía moverse y que la formación estaba cada vez más cerca, comenzaron a descender.
Cinco personas lograron alejarse del vehículo segundos antes de la colisión. Entre las imágenes registradas por las cámaras se observa a uno de los hombres salir con una niña en brazos, mientras los demás pasajeros corren para ponerse a salvo.
Sin embargo, una de las mujeres no consiguió abandonar el automóvil a tiempo y permaneció en el interior cuando el tren llegó hasta el lugar. La formación impactó contra el vehículo y lo desplazó varios metros.
La mujer quedó atrapada dentro del habitáculo y debió ser asistida por los equipos de emergencia que llegaron al lugar luego del choque. A pesar de la violencia de la colisión, los servicios que participaron del operativo confirmaron que no presentaba lesiones.
El hecho generó un importante despliegue de efectivos policiales y personal especializado para retirar a la mujer del automóvil y evaluar las condiciones de seguridad en la zona.
Investigan cómo quedó detenido el auto sobre las vías
Tras el accidente trabajaron en el lugar efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba y personal de los servicios de emergencia. Las autoridades comenzaron a reconstruir las circunstancias que provocaron que el automóvil quedara detenido sobre la traza ferroviaria.
Las imágenes de las cámaras de seguridad serán uno de los elementos utilizados para determinar cómo se produjo la secuencia y cuánto tiempo permaneció el vehículo sobre las vías antes de la llegada del tren.
El episodio ocurrió en un paso a nivel ubicado en el sector este de la ciudad de Córdoba. El automóvil sufrió un desperfecto mecánico cuando circulaba por la zona y quedó imposibilitado de continuar su marcha.
El caso no dejó víctimas fatales ni personas heridas, aunque la situación generó preocupación debido a que la formación ferroviaria llegó hasta el automóvil cuando todavía había una de sus ocupantes dentro.
La rápida salida de cinco de los pasajeros permitió que pudieran ponerse a salvo antes del impacto. En particular, las imágenes muestran cómo uno de los adultos logró sacar a una niña del vehículo y alejarse de las vías.
Después de la colisión, los equipos de emergencia trabajaron para liberar a la mujer que había quedado dentro del automóvil. Una vez fuera del vehículo fue atendida en el lugar y se confirmó que se encontraba ilesa.
La investigación buscará establecer con precisión qué desperfecto sufrió el Chevrolet Prisma, cuánto tiempo estuvo detenido sobre las vías y cómo se desarrolló la evacuación de sus ocupantes.
Por el momento, el episodio quedó bajo investigación de las autoridades cordobesas, que cuentan con los registros de las cámaras de seguridad como elemento para reconstruir el accidente.
El hecho volvió a poner el foco sobre los riesgos que representan los vehículos detenidos en pasos ferroviarios y la necesidad de abandonar rápidamente la zona cuando un automóvil queda inmovilizado sobre las vías.