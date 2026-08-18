La Justicia de Chaco define este martes la situación procesal de Victoria Cantero, la joven detenida y acusada por el homicidio de su novio, Julián Álvarez Guardia, ocurrido el pasado 2 de agosto en la ciudad de Resistencia. Mientras continúa la incorporación de informes y pericias al expediente, la imputada fue citada para ampliar su declaración ante los fiscales que llevan adelante la investigación.
Victoria Cantero: la Justicia define su situación procesal por el crimen de su novio en Chaco
La joven permanece detenida desde el 2 de agosto, cuando murió Julián Álvarez Guardia tras ser herido con un arma blanca. La Fiscalía analiza las pruebas incorporadas a la causa y este martes vence el plazo para resolver su situación procesal.
Cantero permanece detenida desde el día del hecho y está imputada por homicidio agravado por el vínculo. El delito que se le atribuye contempla una pena de prisión perpetua. En las últimas horas, la fiscalía incorporó nuevos elementos que serán considerados antes de adoptar una decisión sobre su situación procesal.
La autopsia y las nuevas pruebas incorporadas a la causa
Uno de los principales elementos que analiza la Justicia es el informe preliminar elaborado por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses. De acuerdo con ese estudio, Álvarez Guardia sufrió al menos seis lesiones provocadas por un elemento punzocortante.
Los peritos detectaron dos heridas en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha. También encontraron lesiones en uno de los brazos que serían compatibles con heridas defensivas, lo que podría indicar que la víctima intentó protegerse durante el ataque.
La autopsia determinó además que una de las heridas en el cuello fue la que provocó la muerte. Ese resultado modificó una de las primeras hipótesis que habían circulado durante la investigación, según la cual la lesión mortal se encontraba en el pecho.
El informe forense estableció que Álvarez Guardia murió como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio. El joven había sido trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde recibió atención médica y fue intervenido quirúrgicamente, pero murió poco después.
Además de las pericias sobre el cuerpo de la víctima, durante las últimas horas se sumaron otros informes y elementos al expediente. Juan Arregin, abogado de la familia de Álvarez Guardia, confirmó que la investigación continúa incorporando pruebas mientras los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce analizan el material reunido.
Cantero permanece alojada en la Comisaría 11.ª de Resistencia. Según informó TN, existe la posibilidad de que sea trasladada a la cárcel de mujeres Las Orquetas, ubicada en las afueras de la capital chaqueña.
La defensa sostiene que hubo violencia de género
La situación judicial de Cantero también está atravesada por la estrategia de su defensa. En los últimos días, su nueva representación legal planteó que la joven habría atravesado situaciones de violencia de género durante la relación con Álvarez Guardia y que el ataque debe ser analizado dentro de ese contexto.
La defensa incorporó testimonios, fotografías y otros elementos con los que busca respaldar esa versión. Una amiga de Cantero declaró ante la Fiscalía y afirmó que la joven le había contado sobre episodios de violencia durante la relación.
Por otra parte, un informe psiquiátrico realizado por profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Chaco concluyó que Cantero comprende la criminalidad de sus actos y que tiene capacidad para dirigir sus acciones. El estudio forma parte de las pruebas que deben ser evaluadas por la Fiscalía.
En un primer momento, Cantero se había negado a declarar ante la Justicia. Ahora fue convocada nuevamente para ampliar su indagatoria, en una instancia que se produce mientras los fiscales terminan de analizar las pruebas incorporadas.
La familia de Álvarez Guardia, en tanto, sostiene una versión diferente sobre lo ocurrido y considera que los elementos reunidos permiten avanzar con una medida de prisión preventiva. La querella también cuestionó algunos aspectos vinculados con las circunstancias posteriores al ataque.
El crimen ocurrió durante la madrugada del 2 de agosto en una vivienda ubicada sobre calle Donovan al 1400, en el barrio 100 Viviendas de Resistencia. Según la investigación, Álvarez Guardia y Cantero mantuvieron una discusión y, durante el episodio, el joven sufrió las heridas que posteriormente provocaron su muerte.
Después del ataque, Álvarez Guardia fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando por un amigo. Pese a la atención médica recibida, murió poco después. Cantero fue detenida ese mismo día y quedó a disposición de la Justicia.
Ahora, con el vencimiento del plazo procesal, los fiscales deberán determinar los próximos pasos de la causa. La decisión deberá contemplar las pericias realizadas, los testimonios incorporados y las distintas versiones sobre lo sucedido durante aquella madrugada en Resistencia.