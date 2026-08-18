Nuevas pericias

Victoria Cantero: la Justicia define su situación procesal por el crimen de su novio en Chaco

La joven permanece detenida desde el 2 de agosto, cuando murió Julián Álvarez Guardia tras ser herido con un arma blanca. La Fiscalía analiza las pruebas incorporadas a la causa y este martes vence el plazo para resolver su situación procesal.