Conflicto barrial de fondo

Una masa, tres perros y un niño esposado: el procedimiento que terminó en una causa por drogas

Un operativo en la zona norte de Santa Fe, derivó en una investigación por drogas y tenencia de arma de fuego. En tribunales, la Fiscalía sostuvo que hubo resistencia al accionar policial en el marco de un hecho en flagrancia; la defensa denunció violencia institucional y cuestionó el secuestro de estupefacientes. El juez dispuso una prisión preventiva y dos libertades con restricciones.