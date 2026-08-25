El indicador que anticipa giros en el ciclo económico argentino registró una baja mensual de 0,15%, acumulando tres meses consecutivos de contracción. No obstante, se mantiene un 3,9% por encima de los niveles del año pasado, sostenido por la Bolsa, la baja de tasas y un leve repunte del gasto público en obras.
El Índice Líder frena su caída pero no las dudas en empleo e inversión de Argentina
El indicador que anticipa lo que sucederá en la economía sugiere que se desacelera la caída, pero advierte que la mayoría de los “rubros predictivos” de la actividad siguen en terreno negativo.
La actividad económica argentina transita por un sendero de incertidumbre y señales fuertemente heterogéneas. El Índice Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG), registró una baja mensual del 0,15% en julio de 2026.
El indicador se construye a partir de doce series que anticipan de forma consistente el ciclo y es elaborado en conjunto por las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe, en el marco del CICEc. Sólo 5 de esas series fueron positivas en esta medición.
Aunque el dato representa una desaceleración en el ritmo de caída respecto al retroceso de 0,24% observado en junio, confirma que la economía ha ingresado en una fase de enfriamiento tras el vigoroso arranque del primer trimestre del año.
Con este último resultado, el índice hilvana su tercer mes consecutivo en terreno negativo. En términos interanuales, sin embargo, el ILA-ARG se mantiene 3,9% por encima del nivel registrado en el mismo mes de 2025.
Sólo un trimestre
El comportamiento del indicador a lo largo de 2026 evidencia un claro punto de inflexión en el segundo trimestre. Luego de exhibir tasas de crecimiento mensual robustas en febrero (+0,79%), marzo (+1,02%) y abril (+0,63%), la tendencia se revirtió en mayo con una caída del 0,20%, que continuó en junio (-0,24%) y ahora en julio (-0,15%).
Esta pérdida de dinamismo se refleja nítidamente en el Índice de Difusión, que mide la proporción de las series componentes con variaciones mensuales positivas en el último semestre.
Este indicador clave tocó un techo del 87,3% en abril, momento en el que 9 de las 12 series aportaban de forma positiva. Desde entonces, ha experimentado un declive sostenido: cayó al 81,9% en mayo, al 71,1% en junio y se situó en 60,2% en julio.
En el último mes analizado, solo 5 de los 12 componentes lograron realizar un aporte positivo para sostener la actividad.
Las luces…
El reporte del CICEc revela una marcada heterogeneidad en los motores de la actividad. Mientras los mercados financieros y ciertos aspectos de la flexibilización crediticia empujan al alza, la economía real -particularmente la inversión productiva y el mercado de trabajo- muestra preocupantes signos de fatiga.
Entre los factores de sostén se destacan el rally de la Bolsa en dólares, que sumó en julio su noveno mes consecutivo de mejoras y el alivio financiero en el crédito, por cuanto la tasa de adelantos en cuenta corriente bancaria acumuló 10 meses seguidos de bajas, lo que representa un abaratamiento del financiamiento de corto plazo para las empresas.
A eso se suma el rebote del gasto público. Tras haber alcanzado un mínimo histórico en el mes de junio, el Gasto de Capital del Gobierno Nacional experimentó una recuperación del 8,2% mensual desestacionalizado en julio, aportando un respiro a la obra pública.
A su vez el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) volvió a realizar un aporte positivo luego de dos meses seguidos en terreno negativo. En tanto, el IPI Manufacturero aportó positivamente, sumando 8 variaciones favorables en los últimos 9 meses.
…y las sombras
Los indicadores sociolaborales aportaron la mayor cuota de preocupación. La Tasa de creación neta de empleo registró su cuarto mes negativo de los últimos 11 meses, mientras que el Índice de Difusión de Expectativas de Empleo volvió a terreno negativo tras la efímera mejora registrada en junio.
Hubo además un freno en bienes de capital. El Patentamiento de maquinarias agrícolas e industriales acumuló en julio su tercer mes consecutivo de caída, reflejando una menor predisposición del sector productivo a ampliar su capacidad instalada.
El Índice de Precios de Materias Primas de exportación registró una caída por tercer mes consecutivo, interrumpiendo una racha previa de once meses de recuperación.
Se sumó la contracción en la industria de insumos de la construcción. Y la Química anotó una caída mensual, quebrando una racha de ocho meses consecutivos en terreno positivo.
La Recaudación de la DGI sin considerar el IVA anotó su segundo mes consecutivo de disminuciones leves, lo que evidencia que el consumo interno todavía no despega con fuerza.
Persiste la restricción monetaria. La base registró su décimo mes consecutivo de variación negativa, como reflejo de una política restrictiva continuada.
Cómo leer el indicador
El freno en la caída mensual de julio (del -0,24% al -0,15%) podría sugerir que la contracción actual no está profundizándose con velocidad, pero la persistente pérdida de difusión (de 71,1% a 60,2%) enciende alarmas en los analistas.
Para que la economía argentina consolide un sendero de recuperación sostenible, será clave que la buena performance de las variables financieras (Bolsa y tasas) comience a derramar de manera efectiva en las variables de la economía real, revirtiendo la caída en la creación de empleo y reanimando el patentamiento de maquinarias.
Por ahora, los datos indican que el optimismo del primer trimestre ha dado paso a un escenario de cautela extrema.