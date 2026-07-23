En el marco del segundo aniversario del Centro de Investigación Ciclo Económico (CICEc), las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario han lanzado oficialmente el Índice Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG).
El ILA-ARG: nueva herramienta para anticipar el rumbo de la economía argentina
Fue presentado por los centros de estudio de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario. Se basa en indicadores que estadísticamente permiten pronosticar puntos de giro hacia la recesión o la reactivación de la actividad.
Este indicador nace con el propósito fundamental de anticipar los cambios de fase en el ciclo económico, identificando con antelación los "puntos de giro" donde la actividad pasa de la caída a la recuperación, o viceversa.
La función del ILA-ARG es reducir el "rezago estadístico". Según sus autores, la necesidad de este índice radica en la demora de las estadísticas oficiales.
Mientras que el Producto Bruto Interno (PBI) presenta un rezago de tres a cinco meses y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de dos meses, el sistema del CICEc busca ofrecer información fidedigna y a tiempo para la toma de decisiones empresaria e institucionales.
El ILA-ARG no actúa solo, sino como parte de un sistema complementario con el ICA-ARG (Índice Coincidente), que mide el estado actual de la economía.
Cómo se elabora
El ILA-ARG se construye sobre 12 series económicas (monetarias, industriales, laborales, entre otras) que históricamente se mueven antes que el conjunto de la actividad. En promedio, este índice ha logrado adelantar los picos de actividad en 3,6 meses y los valles en 2,7 meses.
El producto fue presentado por Lucrecia de Jorge, directora del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe; Emilce Terré, gerenta de la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario; Lautaro Zanini, analista en l entidad de la capital provincial y Tomás Rodríguez Zurro, líder de inteligencia económica de la institución rosarina.
La construcción del ILA-ARG parte de una base de casi 900 series económicas. De ese universo se identificaron alrededor de 45 variables que, por sus características, podían anticiparse al comportamiento general de la actividad, como indicadores vinculados con las tasas de interés, las expectativas de empleo, los precios de las materias primas y la producción.
Estas series fueron depuradas para eliminar efectos estacionales y datos anómalos, y luego sometidas a tres pruebas complementarias: determinar si cambian de rumbo antes que la economía, evaluar con qué intensidad se relacionan con el ciclo y analizar si sus valores pasados aportan información para anticipar su evolución.
Recuperación con señales mixtas
El comportamiento del ILA-ARG en los últimos meses es consistente con una fase de recuperación gradual del ciclo económico, pero persisten señales heterogéneas. En junio, registró una caída del 0,5%, el segundo retroceso mensual tras una racha de siete meses consecutivos al alza.
El indicador líder marca un nuevo valle (su punto más bajo) en septiembre de 2025. El Índice de Difusión de series líderes, que mide la proporción de componentes con variación mensual positiva en los últimos 6 meses, se ubica en 63,9%.
Al mantenerse por encima del umbral del 50%, los autores consideran que es una señal auspiciosa, indicando que la mayoría de sus componentes aún impulsan la salida de la recesión.
Heterogeneidad sectorial
El informe destaca un comportamiento heterogéneo. Entre las señales positivas que sostienen la recuperación se encuentran el Índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (en dólares), la baja en las tasas de interés y el índice de difusión industrial.
Por el contrario, existen factores de alerta como los niveles mínimos históricos del gasto de capital del gobierno, la caída en la recaudación neta de IVA y la retracción en los precios de las materias primas de exportación
Los especialistas del CICEC advierten que, si bien los datos actuales son consistentes con una recuperación gradual, para confirmar un cambio de fase sólido se requieren al menos seis meses de variaciones consistentes en una misma dirección.
El ILA-ARG se publicará mensualmente, estimativamente durante la tercera semana de cada mes, brindando una visión "fresca y oportuna" del ciclo económico nacional