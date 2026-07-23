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Economía define los peajes en 1.324 km de rutas nacionales sobre el territorio santafesino

Solo resta la adjudicación para la "construcción, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario" de tramos las Rutas Nacionales 9, 19, 34 y 11. Habrá "nuevas explotaciones complementarias" para "obtener ingresos adicionales" con las cabinas.

El peaje de Franck, sobre RN 19.El peaje de Franck, sobre RN 19.
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La suerte de casi la mitad de las kilómetros de las rutas nacionales que se encuentran en la provincia de Santa Fe se resuelven por estas horas en el Ministerio de Economía de la Nación, con una licitación pública que convoca a empresas privadas nacionales y del exterior, por el régimen de concesión de obra pública por peaje, para ocho tramos de la Red Vial Nacional.

En el mapa de la bota existen unos 2.800 kilómetros de rutas nacionales en total y ahora, con la apuesta del gobierno nacional por la concesión con peajes (con casi la misma fórmula de los 90) están involucrados 1.324 km de rutas nacionales sobre el territorio santafesino que corresponden a la 9, 19, 34 y 11.

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El gobierno nacional dividió en ocho tramos, nombrados por regiones, su paquete para tentar a los inversores que esta vez, a diferencia de lo hecho durante el gobierno de Carlos Menem, contarán con un aliciente extra.

Se trata de "la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias".

La Resolución 1.024 de la cartera del ministro Luis Andrés Caputo indica en los considerandos que la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742) declaró "sujeta a privatización" a la empresa Corredores Viales SA. Todo bajo el paraguas legal de la Ley 23.696 (aprobada en 1989).

Ruta Nacional 11. Créditos: Fernando NicolaRuta Nacional 11. Créditos: Fernando Nicola

Este miércoles 22 se abrieron los sobres con las ofertas económicas de empresas que en igual número han logrado pasar la prueba de la precalificación. La firma COMPACTOSA- EDMACAR CONSTRUCTORA VIAL SA-TOLCON SA fue descalificada.

Ahora, solo resta que se expida la Comisión Evaluadora y que con el aval del ministro, mediante otro decisorio se adjudiquen las concesiones que definirán la calidad de la infraestructura vial que tendrá Santa Fe (y buena parte del país).

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No debe olvidarse que hace poco más de un año atrás, en marzo de 2025, la Nación tomó una decisión inédita: dar de baja todos los contratos de obra pública de rutas nacionales respecto de la reparación y el mantenimiento de esa infraestructura.

El 7 de julio pasado se cumplió un año de la decisión del presidente Javier Milei de ordenar la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. Una medida que se encuentra actualmente suspendida judicialmente, tras una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Empleados Viales

Cuando se recuerdan esos antecedentes y la promesa electoral perfectamente cumplida de que sea igual a cero la obra pública, se puede comprender que ciertamente es en esta licitación en curso que juega la suerte de la red vial.

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Los tramos en cuestión en su mayoría presentan "faltas graves de mantenimiento, que ponen en peligro la transitabilidad de los vecinos, además de generar roturas costosas en vehículos", según una definición de diciembre de 2023 del Ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico.

Pasaron 31 meses desde entonces y poco o nada se ha hecho en esos caminos cada vez más afectados por el recorte de fondos. Lo dicho la gestión nacional recibió una infraestructura vial en malas condiciones y las ha empeorado. Ha pasado demasiado tiempo para esta primera acción.

Policías de Tacuarendí prestaron auxilio al chofer de la ambulancia de Villa Guillermina que derrapó y se despistó hacia la banquina.Policías de Tacuarendí prestaron auxilio al chofer de la ambulancia de Villa Guillermina que derrapó y se despistó hacia la banquina.

Mapa en mano

Un 47% del total de los kilómetros de las rutas nacionales que en total existen en la provincia de Santa Fe se definen en el presente proceso de licitación. En el tramo a concesionar dentro del territorio santafesino de la Ruta Nacional 9 son 182 kilómetros, de la 19, 127; de la 34, 399; y de la 11, 616.

En la RN9, va desde el kilómetro 237, marcado por el límite interprovincial con Buenos Aires sobre el Arroyo del Medio (cerca de Villa Constitución) hasta el kilómetro 419, correspondiente al límite interprovincial con Córdoba (pasando la localidad de Armstrong).

En la RN19, cuya obra de conversión en autovía fue ejecutada por los gobiernos santafesinos de Jorge Obeid y Hermes Binner, el tramo va del kilómetro 0, en el empalme con la Ruta Nacional 11 dentro de la ciudad de Santo Tomé hasta el kilómetro 127, justo en el límite interprovincial con Córdoba.

En el caso de la RN 34 su kilómetro 0 se ubica en la intersección con la A-008 / Avenida de Circunvalación de Rosario y finaliza en 399, marcado por el límite interprovincial con Santiago del Estero, unos metros al norte de la ciudad santafesina de Ceres.

En la RN 11 la futura concesión irá del kilómetro 314, en el empalme con la A-008 Avenida de Circunvalación de Rosario hasta el 930, delimitado por el arroyo El Toba en la localidad de Florencia, justo en el límite interprovincial con la Provincia del Chaco.

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