Concesiones viales

Economía define los peajes en 1.324 km de rutas nacionales sobre el territorio santafesino

Solo resta la adjudicación para la "construcción, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario" de tramos las Rutas Nacionales 9, 19, 34 y 11. Habrá "nuevas explotaciones complementarias" para "obtener ingresos adicionales" con las cabinas.