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Qué empresas compiten por quedarse con la concesión de rutas nacionales

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales, abriendo este miércoles las ofertas económicas de 22 empresas interesadas en 3.900 km de concesiones.

El gobierno nacional concesionará la administración de rutas.El gobierno nacional concesionará la administración de rutas.
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El Gobierno aprobó la precalificación de los oferentes para la tercera etapa de privatización de rutas nacionales y confirmó para este miércoles la apertura de los sobres económicos, mediante la Resolución 1024/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Tras la evaluación de las propuestas presentadas, el Ministerio de Economía comunicó que 22 oferentes continúan en carrera para adjudicarse la “Red Federal de Concesiones - Etapa III”, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

De esta manera, avanza el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, para completar un total superior a los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país. La tercera instancia abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.

Algunos corredores necesitan manutención permanente, como la RN 11 en su tramo santafesino.Algunos corredores necesitan manutención permanente, como la RN 11 en su tramo santafesino.

La cartera encabezada por Luis Caputo, detalló que en total se presentaron 22 oferentes que realizaron 50 ofertas para los ocho tramos en competencia: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco - Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

Con la aprobación de esta primera etapa, el Gobierno se apresta a dar a conocer las propuestas técnicas y económicas definitivas. La resolución establece que la apertura del Sobre N° 2 de las ofertas precalificadas tendrá lugar este miércoles 22 de julio, a las 09:00 horas, a través del portal oficial CONTRAT.AR.

Con este proceso, el Ejecutivo busca que los nuevos concesionarios privados se hagan cargo de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales, permitiendo además la realización de explotaciones complementarias que generen ingresos

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Las firmas, en detalle

Tramo Centro

Rovial S.A. - Obring S.A. - José Eleuterio Pitón S.A. - Edeca S.A.

Afema S.A. - Pablo Federico e Hijos S.A. - Guido Mogetta S.A.

Creditech S.A. - Plantel S.A.

CPC S.A.

Basaa S.A. - Cecosa S.A.

Autovía Construcciones y Servicios S.A. - Guigivan S.R.L.

José J. Chediack S.A.I.C.A. - Benito Roggio e Hijos S.A.

Tramo Centro Norte

CN Sapag S.A. - Víctor M. Contreras y Cía. S.A.

Inmac S.A. - Tecnoedil S.A. Constructora - Rowing S.A.

Rovial S.A. - Obring S.A. - José Eleuterio Pitón S.A. - Edeca S.A.

IEB Construcciones S.A. - Trading MRG S.A.U.

Afema S.A. - Pablo Federico e Hijos S.A. - Guido Mogetta S.A.

Lemiro Pablo Pietroboni S.A. - Merco Vial S.A. - Frontera S.A.

Creditech S.A. - Plantel S.A.

CPC S.A.

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

Luciano Construcciones S.A.

Una típica cabina de peaje.Una típica cabina de peaje.

Tramo Mesopotámico

IEB Construcciones S.A. - Trading MRG S.A.U.

CPC S.A.

Tramo Noroeste

Rovial S.A. - Obring S.A. - José Eleuterio Pitón S.A. - Edeca S.A.

IEB Construcciones S.A. - Trading MRG S.A.U.

Lemiro Pablo Pietroboni S.A. - Merco Vial S.A. - Frontera S.A.

Paolini Hnos. S.A. - Se.Mi. S.A. - Constructora Dos Arroyos S.A. - C&E Construcciones S.A.

Basaa S.A. - Cecosa S.A.

Autovía Construcciones y Servicios S.A. - Vapeu S.R.L. - Guigivan S.R.L.

Luciano Construcciones S.A.

Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I. - Supercemento S.A.I.C. - Eleprint S.A.

Tramo Litoral

Carlos E. Enriquez S.A. - Hormi S.A.

IEB Construcciones S.A. - Trading MRG S.A.U.

CPC S.A.

JCR S.A. - Néstor Julio Guerechet S.A.

Autovía Construcciones y Servicios S.A. - Guigivan S.R.L.

José Eleuterio Pitón S.A. - Rovial S.A. - Obring S.A.

Tramo Noreste

Carlos E. Enriquez S.A. - Hormi S.A.

Inmac S.A. - Tecnoedil S.A. Constructora - Rowing S.A.

IEB Construcciones S.A. - Trading MRG S.A.U.

CPC S.A.

Basaa S.A. - Cecosa S.A.

JCR S.A. - Néstor Julio Guerechet S.A.

José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I. - Supercemento S.A.I.C. - Eleprint S.A.

Tramo Chaco – Santa Fe

CPC S.A.

José Eleuterio Pitón S.A. - Rovial S.A. - Obring S.A.

Tramo Cuyo

IEB Construcciones S.A. - Trading MRG S.A.U.

CPC S.A.

José Cartellone Construcciones Civiles S.A. - Constructora San José S.R.L.

Laugero Construcciones S.A. - Green S.A. - Corporación del Sur S.A.

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