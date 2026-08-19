Transferencias a provincias cayeron interanual

Las partidas a universidades subieron 8% en julio a pesar de la motosierra al gasto general

El sector recibe -en parte- los efectos de un amparo para hacer cumplir la Ley de Financiamiento. El contraste con el ajuste a subsidios -en energía y transporte- que se hacen y la baja significativa en los recursos que reciben los gobernadores.