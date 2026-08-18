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El saldo a favor se va achicando

El sector público nacional sostuvo el superávit en julio con menos recursos

En el mes, el saldo primario de la administración Milei alcanzó los $2,96 billones y el financiero $244.8 mil millones. En lo que va del año, el superávit se redujo un 17,6% y el financiero cayó un 53,6% real, evidenciando el impacto de la menor recaudación.

Luis Caputo, arquitecto del ancla fiscal de Milei .Luis Caputo, arquitecto del ancla fiscal de Milei .
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Durante el mes de julio de 2026, las cuentas públicas lograron un saldo favorable. El superávit primario creció hasta los $2.960.333 millones, con un nuevo esfuerzo de “recortes” a pesar de los menores ingresos tributarios.

Por su parte, el saldo financiero revirtió el rojo de julio de 2025 y "se transformó en un superávit de $244.897 millones en julio de 2026", según detalla el informe de Nadin Argañaraz en base a datos oficiales.

Este resultado se obtuvo mediante un fuerte ajuste -una vez más- de las cuentas nacionales. Los ingresos totales del gobierno central cayeron un 2,5% real interanual, afectados por una baja del 3,1% en la recaudación tributaria.

Menos recursos, menos gastos. La fórmula no se altera.Menos recursos, menos gastos. La fórmula no se altera.

Frente a esto, el Gobierno nacional recortó con fuerza las erogaciones: "El gasto primario, por su parte, registró una caída real interanual del 7,0%", lo que permitió compensar la merma de recursos, señala el economista.

La virtud se deteriora

La perspectiva a largo plazo expone un desgaste. En los primeros siete meses de 2026, el superávit primario acumulado cayó a $11.152.625 millones, marcando un "descenso porcentual real interanual del 17,6%".

La cifra es aún más baja si se restan las privatizaciones: el excedente primario desciende a $9.946.609 millones (un desplome del 26,6% real), que es el número que refleja el saldo operativo real del período.

El saldo financiero acumulado sufrió un retroceso mayor: bajó un 53,6% real interanual, situándose en $1.954.223 millones.

Cifras sin privatizaciones, un dato significativo para medir mejor el superávit.Cifras sin privatizaciones, un dato significativo para medir mejor el superávit.

Si se excluyen los recursos por privatizaciones, la caída de este superávit llega al “82,2% en términos reales interanuales”, quedando en apenas $748.207 millones, en medio de ingresos totales acumulados que retrocedieron un 4,6%.

Altos vencimientos

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó el retroceso del superávit en el transcurso de un mes con alta concentración de vencimientos de intereses de deuda (pago de cupones de los bonos Globales y Bonares).

El pago de intereses de deuda pública netos de tenencias intra sector público fue de $2.715.436 millones. En los primeros 7 meses del año, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB.

En el mes, el gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, mientras que los gastos en Asignación Universal por Hijo crecieron 3,8%.

El superávit fiscal (que contribuye a la estabilidad macroeconómica) se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PBI desde el inicio de la gestión, destacó el ministro.

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