El saldo a favor se va achicando

El sector público nacional sostuvo el superávit en julio con menos recursos

En el mes, el saldo primario de la administración Milei alcanzó los $2,96 billones y el financiero $244.8 mil millones. En lo que va del año, el superávit se redujo un 17,6% y el financiero cayó un 53,6% real, evidenciando el impacto de la menor recaudación.