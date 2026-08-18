El Gobierno mantendrá su plan

Ravier dijo que mientras el presidente sea Javier Milei “la motosierra no se apaga nunca”

Con un complejo cuadro en materia económica y camino al año electoral, el vocero presidencial defendió el programa de achicamiento del Estado y de gastos públicos. En ese contexto, sostuvo que “la motosierra es el símbolo de este gobierno”.