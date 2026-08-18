En su octava conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier fue consultado por El Litoral con respecto a si la administración libertaria continuará -frente a la difícil situación económica- con el proceso de ajuste al que se conoce como el plan de ‘La Motosierra’. El funcionario respondió que “la motosierra es un símbolo de este gobierno. A través de la motosierra hemos logrado equilibrar las cuentas públicas, recordemos el déficit fiscal heredado; hemos logrado bajar la inflación de más del 200 por ciento al 30% anual actual, y seguirá en descenso; hemos logrado comprar equipamiento para los hospitales públicos; hemos logrado el orden público, digamos, la motosierra es el símbolo de todo esto ¿no?, se preguntó el portavoz del Poder Ejecutivo Nacional.
Ravier dijo que mientras el presidente sea Javier Milei “la motosierra no se apaga nunca”
Con un complejo cuadro en materia económica y camino al año electoral, el vocero presidencial defendió el programa de achicamiento del Estado y de gastos públicos. En ese contexto, sostuvo que “la motosierra es el símbolo de este gobierno”.
Asimismo, Ravier expresó: “Teníamos sobre empleo público en muchas áreas, recordemos. El presidente ha sido enfático: la motosierra no se apaga nunca. Mientras el presidente sea Javier Milei, la motosierra va a continuar porque entendemos que es la manera de achicar el Estado para que se pueda achicar el tamaño del mercado, para que los privados puedan disponer de más dinero”, sentenció, a la vez que conjeturó que “esto es interesante, incluso, para el Fondo Monetario Internacional, que durante mucho tiempo asesoró a muchos países que a la hora de lograr el equilibrio fiscal aumentan impuestos y nunca bajen el gasto público”, refirió.
En ese contexto, el sucesor de Manuel Adorni en la Vocería, resaltó que “a partir del gobierno de Milei el mundo mira con atención, porque la reducción del gasto público está permitiendo que tengamos una expansión en la economía. Nosotros estamos en récord de producción; en récord de exportación, en récord de consumo, curiosamente ¿no?... partir de la motosierra. Entonces en este modelo de país nosotros creemos que va por acá, que esta es la solución", enfatizó.
En el final de su exposición a este diario, Adrián Ravier expresó: “Usted me dirá ‘bueno, hay gente que está reclamando una solución distinta’. Bueno, nosotros pensamos que la motosierra le va a dar soluciones a la gente. De hecho, ya hemos reducido la pobreza a la mitad, de más del 50% al 30%, más o menos en este momento, 28%; hemos reducido la indigencia de más del 18% al 6%, y esto es con motosierra. Entonces, no vemos razones por las cuales cambiar este modelo", cerró.
Al comienzo de la rueda de prensa, el vocero del PEN anunció el envío de ayuda solidaria a Colombia tras el terremoto que dejó centenares de víctimas. La misma llegará a través de 32 efectivos de las Fuerzas Armadas. Punto seguido, comparó la gestión en seguridad con la del kirchnerismo, a la que calificó de zaffaronista y garantista, dando a conocer una baja del 33% en materia de homicidios en Rosario mediante el Plan Bandera. En otro segmento, informó que se conformó un mapa de distribución de vacunas en todo el país, que tendrá acceso público, y también comunicó inversiones en torno a Vaca Muerta. En referencia a sus dichos, en los que habló del desvío de fondos específicos del plan vial que fueron utilizados para engrosar el superávit fiscal, Ravier negó esas expresiones y manifestó no se están malversando fondos y no se está realizando ningún delito.