En el contexto de su séptima conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “tiene el respaldo del presidente y de todo el Gobierno”. Con esta frase intentó despejar dudas y rumores sobre una supuesta salida del funcionario luego del traspié que el proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada tuvo en el Congreso tras la caída en los cambios que el Ejecutivo nacional intentó promover en el articulado relacionado a la extranjerización de tierras y a la Ley del Manejo del Fuego.
El Gobierno de Milei salió a ratificar en el cargo a Federico Sturzenegger
La administración de La Libertad Avanza brindó apoyo público al ministro de Transformación del Estado tras las fallida desregulación que se intentó imponer a los portuarios y lo que ocurrió en el Senado con Propiedad Privada
Respaldo presidencial a Sturzenegger
Esas especulaciones comenzaron a sonar fuerte en los corrillos políticos cuando el mileísmo debió suspender el decreto (690/2026), que pretendía liberalizar totalmente el servicio de practicaje y pilotaje en los puertos, conflicto que derivó en un cese de actividades que paralizó la actividad comercial y dejó varados a más de 150 buques en todo el país. El portavoz del PEN expuso que "cuando el presidente Javier Milei llegó al gobierno, el Estado era una máquina de impedir. Gracias al ministro Sturzenegger pudimos desmantelar ese Estado y tener una economía mucho más libre", afirmó.
Sturzenegger “tiene la tarea de hacer una Argentina más competitiva, de eso depende la calidad de vida de los argentinos, y ser competitivo depende de bajar el costo argentino, y el costo argentino se baja con estas desregulaciones", declaró Ravier, a la vez que desmintió críticas y cuestionamientos, que según circuló, habrían salido del Gabinete de la Nación contra el ex titular del Banco Central en la gestión de Cambiemos.
La defensa en torno al ex dirigente del PRO, fue expuesta en la jornada en que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, decidió reunir a la Mesa Política de La Libertad Avanza, a la que “el Coloso” -como lo llama el primer mandatario- remitirá el nuevo paquete de desregulaciones que girará al Parlamento. Esto se definió en Balcarce 50 después de los últimos resultados obtenidos en la Cámara alta, en los que la jefa de bloque violeta, Patricia Bullrich, marcó fuertes divergencias con la estrategia legislativa que fue impulsada por la cartera de Modernización.
Mesa Política y nuevas desregulaciones
En otro segmento de la rueda de prensa, el sucesor de Manuel Adorni en la Vocería, respondió a la denuncia de la diputada de COHERENCIA, Marcela Pagano, que apuntan al ministro de Economía Luis Caputo por el presunto desvío de 4 billones de pesos de recaudación impositiva que tenían como destino el mantenimiento de rutas nacionales.
Ravier remarcó que “el ministro Caputo ya dio una respuesta: el dinero se puede trazar. Estos 4 billones de pesos están en las cuentas del Tesoro, no hay nada para agregar a los que ya manifestó”, y anexó: “Lo más importante de las rutas es el cambio de paradigma. Hasta 2023 el encargado de ponerlas en mantenimiento era Vialidad Nacional, pero eso no ocurrió. Hoy tenemos jueces investigando causas judiciales para entender dónde fue el dinero con Vialidad llena de irregularidades”.
Acerca de este mismo tema el funcionario comentó que, “el ministro Caputo lleva a cabo un nuevo paradigma, igual que la mayoría de los países donde las rutas nacionales no se hacen con el pago de impuestos, sino con inversiones privadas. Se han licitado 9.000 km de rutas, eran los más importantes, y para octubre se va a ver la totalidad de la inversión en marcha”, aseveró.
Por último, y consultado en varias oportunidades respecto a la situación de los más de 5 millones de deudores que cayeron en mora, Adrián Ravier reiteró que la administración central “es sensible al problema”, y admitió que “no hay dudas de que se trata de un problema”. De todos modos, descartó cualquier ayuda de parte del poder central y refrendó: “La solución está en camino. No es que nosotros seamos ajenos al problema y creamos que no hay nada que hacer. El Gobierno justamente mantiene el equilibrio fiscal porque tiene que ser el ancla para que baje la inflación, y la baja de inflación es la herramienta que te permite reducir este problema de las moras. Con lo cual, este es el camino. Hemos destacado una y otra vez: acá no hay Plan Platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen”, concluyó.