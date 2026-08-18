Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027 y comenzó a intensificar su recorrida territorial con la intención de regresar al cargo que ocupó entre 2015 y 2023.
Larreta confirmó que buscará volver a gobernar la Ciudad de Buenos Aires
El exjefe de Gobierno ratificó su candidatura para 2027 y aseguró que ya recorre los barrios. Anticipó que buscará llegar al balotaje frente a una eventual alianza oficialista.
“Voy a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad el año que viene, por eso estoy caminando la ciudad”, afirmó durante una entrevista con El Destape 1070. La definición termina de formalizar una intención que ya había anticipado públicamente meses atrás.
La estrategia para volver a Uspallata
Rodríguez Larreta aseguró que en las últimas semanas mantuvo encuentros con vecinos, clubes, centros de jubilados y pequeñas y medianas empresas. Su objetivo es reconstruir una propuesta centrada exclusivamente en la política porteña.
“Mi vocación de participación política está en la Ciudad”, sostuvo el exmandatario, quien actualmente ocupa una banca en la Legislatura porteña y viene trabajando en el armado de un espacio diferenciado de la conducción actual del PRO.
El dirigente ya había anunciado en marzo su intención de competir nuevamente y, desde entonces, profundizó las críticas hacia la gestión de Jorge Macri.
Ve un acuerdo entre el PRO y LLA
Larreta también proyectó el escenario electoral que espera encontrar en 2027. A su entender, el PRO y La Libertad Avanza tienen altas probabilidades de volver a confluir en una misma propuesta porteña.
“El PRO y LLA fueron juntos en la última elección, se los ve trabajando juntos en la Legislatura, así que creo que sí, que van a ir a un acuerdo”, planteó. Jorge Macri también dejó abierta esa posibilidad durante las últimas semanas.
Frente a ese panorama, Larreta anticipó cuál será su objetivo: “Hay que llegar al balotaje y ganarle a la unión del PRO y LLA”.
Rechazó un frente armado contra Milei
El exjefe de Gobierno descartó, en paralelo, sumarse a una coalición construida exclusivamente alrededor del rechazo al presidente Javier Milei. “Yo no estoy de acuerdo con unirme con alguien ‘anti’. La construcción de los anti en la Argentina es un desastre”, afirmó.
También negó que existan negociaciones avanzadas con el peronismo porteño para conformar un frente común. Desde sectores del PJ de la Ciudad también desmintieron conversaciones destinadas a una alianza electoral.
Larreta insistió en que su propuesta buscará diferenciarse tanto del oficialismo nacional como de una estrategia basada únicamente en confrontarlo.
El regreso después de dos mandatos
Rodríguez Larreta gobernó la Ciudad durante dos períodos consecutivos, entre 2015 y 2023. En aquel momento no podía competir por una tercera gestión consecutiva y dejó el cargo después de lanzar su candidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio.
Tras perder la interna presidencial de 2023 frente a Patricia Bullrich, volvió a concentrar su actividad en Buenos Aires y en 2025 ingresó a la Legislatura porteña mediante el espacio Volvamos Buenos Aires.
La disputa de 2027 aparece ahora como el próximo objetivo central de su armado, en un escenario donde también deberá definirse qué estrategia adoptarán Jorge Macri, el PRO y La Libertad Avanza.