Milei quiere enderezar la agenda legislativa antes de presentar el Presupuesto 2027 ante el Congreso

(260302) -- BUENOS AIRES, 2 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 1 de marzo de 2026 del presidente argentino, Javier Milei (c), hablando durante la asamblea de apertura del 144º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Milei abrió el domingo el 144º período de sesiones ordinarias del Congreso con la promesa de impulsar reformas estructurales para "rediseñar la arquitectura institucional" del país sudamericano. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ah) (rtg) (vf)