El viernes 21

Financiamiento universitario: rectores y Gobierno irán a una audiencia clave

La Justicia convocó a las universidades nacionales y al Gobierno a una audiencia de conciliación. La rectora de la UNL confirmó que el planteo del CIN será “que se cumpla la cautelar” que está firme. Ya hay paros docentes confirmados para la próxima semana.