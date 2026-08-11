Movilización por la ciencia

Se vienen nuevos paros universitarios y el gobierno nacional salió al cruce

Los profesores universitarios y el personal "no docente" realizarán este miércoles 12 de agosto un paro nacional, en el marco de un día de protesta por la ciencia. Capital Humano respondió con números y tildando a la medida de “ilegítima”. Además, se anunciaron huelgas de una semana del 18 al 22 de agosto.