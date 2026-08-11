Olimpíada del Cono Sur

Matemática: Matías Nocioni volvió de Perú con una medalla de bronce para Santa Fe

El estudiante de la Escuela Industrial Superior integró el equipo argentino que participó de la Olimpíada Matemática del Cono Sur, junto a jóvenes de 8 países. “Estoy muy contento con mi resultado, me preparé todo el verano”, contó tras regresar de Lima.