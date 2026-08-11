Matías Nocioni, de 15 años y alumno de la Escuela Industrial Superior (EIS) de la ciudad de Santa Fe, sumó un nuevo capítulo a su esfuerzo. Regresó de Lima, Perú, con una medalla de bronce en la 37° Olimpíada Matemática de Países del Cono Sur, donde integró la delegación argentina junto a otros tres alumnos.
Matemática: Matías Nocioni volvió de Perú con una medalla de bronce para Santa Fe
El estudiante de la Escuela Industrial Superior integró el equipo argentino que participó de la Olimpíada Matemática del Cono Sur, junto a jóvenes de 8 países. “Estoy muy contento con mi resultado, me preparé todo el verano”, contó tras regresar de Lima.
“Estoy muy contento con mi resultado y con todos mis compañeros de equipo y, bueno, me estuve preparando todo el verano, así que es una alegría ver conseguir este logro”, contó Matías a El Litoral después de la competencia.
La Olimpíada se desarrolló del 3 al 8 de agosto en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y reunió a estudiantes de ocho países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
La competencia está destinada a menores de 16 años y cada país participa con 4 estudiantes seleccionados a través de sus respectivos procesos nacionales. En esta edición, los argentinos tuvieron un destacado desempeño: Manuel Galli (de Ituzaingó, Buenos Aires) obtuvo la medalla de oro; Antonio Strejilevich Badenes (de La Plata), la de plata; y Bruno Fiszelew (de CABA) y Matías Nocioni (de Santa Fe), sendas medallas de bronce.
De esta manera, los cuatro integrantes del “seleccionado de matemática” del país obtuvieron una presea cada uno, realizando una destacada participación. La medalla de bronce conseguida por Matías en Perú no aparece como un punto de llegada, sino como otro paso en un recorrido que comenzó por sugerencia de su mamá durante la pandemia y que hoy lo ubica entre los jóvenes argentinos destacados en las competencias internacionales de matemática.
Usar la creatividad
Para Matías, una de las características que hace particularmente atractivas a las olimpíadas es que los problemas no se resuelven aplicando mecánicamente fórmulas conocidas. La competencia consiste en “dos pruebas de 4 horas cada una, con tres problemas por jornada. Estos problemas son muy difíciles y se requiere de la creatividad para llegar a la solución”, explicó.
Esa modalidad es la que lo llevó a encontrar en las olimpíadas una forma diferente de acercarse a la matemática. Tal como había contado antes de viajar a Perú, los desafíos olímpicos tienen más que ver con la lógica, la capacidad de pensar estrategias y encontrar una idea novedosa que con resolver grandes cálculos.
El resultado obtenido en Lima llega después de varios años de preparación. Matías comenzó a participar en competencias durante la primaria y consolidó su recorrido en la Escuela Industrial, donde actualmente cursa 3er año.
En 2024 consiguió la medalla de plata y el subcampeonato nacional del Nivel 1 en la Olimpíada Matemática Argentina, logro que le permitió integrar la delegación nacional en la Olimpíada Matemática Rioplatense, donde recibió una mención especial.
En 2025 volvió a destacarse: obtuvo una Mención Especial en el certamen nacional de la OMA, fue campeón provincial del Nivel 1 y consiguió una medalla de plata en la Olimpíada de Mayo.
Una experiencia única
Más allá del resultado, Matías destaca lo que significó compartir varios días con jóvenes de otros países que tienen la misma pasión por la matemática. “La verdad que me encantó la experiencia. Hice un montón de amigos de otros países y con ellos quedamos en contacto”, contó.
Para el estudiante santafesino, además, el viaje permitió reencontrarse con otros jóvenes que ya había conocido en competencias internacionales anteriores. “También ya los conocí en otras olímpicas internacionales a las que fui, y estaba muy copado de reencontrarse con ellos”, contó.
La experiencia internacional no termina en Lima. Matías todavía tiene por delante varios años de secundaria y nuevas posibilidades de competir por un lugar en otras delegaciones argentinas. “Durante todo el secundario sigo teniendo oportunidades de presentarme a exámenes de selección para representar a Argentina en otras competencias internacionales”, dijo.