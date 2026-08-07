Entrevista

"La Scaloneta literaria" llegó a la instancia final: cuando las palabras salen a la cancha en equipo

En esta oportunidad, Martina Gómez (17) y Ariadna Masurak (17), junto a las profesoras de Lengua y Literatura, Leonor García y Cielo Sanesi, nos cuentan cómo vivieron todo el proceso y el desafío de concursar y, especialmente, de escribir para el Mundial de Escritura. Ambas jóvenes lograron avanzar por distintas etapas y llegar a instancias finales a nivel internacional.