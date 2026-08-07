Por Victoria Cuello
"La Scaloneta literaria" llegó a la instancia final: cuando las palabras salen a la cancha en equipo
En esta oportunidad, Martina Gómez (17) y Ariadna Masurak (17), junto a las profesoras de Lengua y Literatura, Leonor García y Cielo Sanesi, nos cuentan cómo vivieron todo el proceso y el desafío de concursar y, especialmente, de escribir para el Mundial de Escritura. Ambas jóvenes lograron avanzar por distintas etapas y llegar a instancias finales a nivel internacional.
Martina Gómez y Ariadna Masurak son estudiantes de la EESOPI N.º 3106 "Santa Rita de Casia", de la ciudad de Santa Fe. Ambas alumnas de 5.º año han logrado superar distintas etapas en el Mundial de Escritura, luego de que sus propios compañeros seleccionaran sus textos para representar al grupo. Asimismo, en el concurso, sus producciones fueron elegidas entre escritos provenientes de otros 54 países.
El Mundial de Escritura, organizado por Chasco Club, propone una competencia de nivel internacional cuyo objetivo es incentivar la producción creativa y colaborativa. La dinámica es bastante original, ya que cada participante escribe individualmente, pero compite como parte de un equipo. Estos grupos tienen entre 8 y 14 integrantes. De esta manera, con el incentivo de las profesoras, estas adolescentes han podido llegar a instancias finales y representar a su agrupación, a su colegio, a Santa Fe y al país.
1. Si tuvieran que definir esta experiencia en tres palabras, ¿cuáles elegirían y por qué?
Martina: Inesperada, desafiante y reveladora.
Inesperada porque nunca imaginé llegar hasta un punto tan alto siendo mi primera participación. Desafiante porque las consignas me obligaron a salir de mi zona de confort y escribir con muchas limitaciones. Reveladora porque descubrí mucho sobre mi manera de escribir y sobre mí misma.
2. ¿Cómo surgió la idea de participar del Mundial de Escritura y qué fue lo que los motivó a sumarse?
Ariadna: Surgió gracias a la propuesta de las profesoras de Lengua y Literatura. Yo ya había participado antes y sabía que quería hacerlo de nuevo, así que no lo dudé demasiado. Lo que más me motivó fue la idea de poner a prueba nuestra creatividad bajo presión, las nuevas consignas, salir de la rutina escolar habitual y ver qué éramos capaces de crear en un contexto diferente.
3. Como equipo, tuvieron que leer y valorar las producciones para elegir cuáles los representarían. ¿Cómo fue el proceso de selección y de ponerse de acuerdo entre todos?
Ariadna: Fue una de las partes más interesantes, aunque cada uno votó de forma individual y anónima; no nos pusimos de acuerdo. Cada uno tenía un estilo distinto, así que al leer los textos de los demás, tuve que aprender a buscar un equilibrio entre la calidad técnica, la originalidad de la historia y el impacto emocional. Dejar de lado el ego o preferencias entre amigos y elegir lo que creía mejor para el equipo
El trabajo en equipo como bandera: Leía Colli, Martina Gómez, Karen Franco, Bianca Arcini, María Pía Zilinskas Galeano, Katalina Escobar, Renata Acevedo, Uma Silva, Nahiara Cabrera, Nahiara Fogar, Lara Borgonovo, Zoe López, Julieta Pavón, Joaquín Hiriburu, Alma Cardozo, Morena Pellegri, Francisco Polini, Carolina Oporto, Camila Machado, Ariadna Marusak y Uma Servin.
4. ¿Qué historias o temáticas aparecieron en los textos que escribieron durante el certamen? ¿Pueden contarnos algunas?
Martina: Hubo temas muy distintos, pero todos terminaban relacionándose entre sí. En mi caso, inconscientemente trabajé con una temática que terminé respetando en todos los textos. No era una consigna, podía escribir sobre cualquier cosa, pero me salió así. Después en el momento de elegir el texto que iba a presentar, me di cuenta de que de una forma u otra, todos hablaban de emociones humanas sin romantizarlas. Aparecieron temas como la salud mental, el miedo, las relaciones, la soledad y situaciones de la vida cotidiana (sobre todo en la adolescencia), mezcladas con elementos fantásticos o de suspenso.
5.¿Qué importancia tuvo para ustedes como estudiantes el acompañamiento docente durante este recorrido? ¿Por qué?
Ariadna: Fue clave. El rol de las profes no sólo se basó en corregir la ortografía, sino en darnos ese empujón de confianza, orientarnos sin cortar nuestra libertad creativa ni tratar de cambiarla y recordarnos que lo importante era animarnos a contar nuestras propias historias.
6. Escribir también implica animarse a compartir lo que uno crea con otros. ¿Cómo vivieron ese paso de escribir sus historias a compartirlas, recibir la mirada de sus compañeros y docentes y saber que sus textos iban a ser leídos y valorados por otras personas?
Martina: Al principio me daba un poco de vergüenza porque escribir también es mostrar una parte de uno, pero después entendí que las devoluciones servían para hacer crecer el cuento. El año pasado no participé, aunque me llamaba la atención ya que me parecía una buena oportunidad para experimentar algo nuevo, pero por vergüenza y desconocimiento no me animé. Al final, este año, fue lindo haberme involucrado y ver cómo una historia cambiaba gracias a la mirada de los demás, donde todos compartíamos el mismo objetivo: mejorar.
Lo que más me sorprendió fue ver que cada persona interpretaba el cuento de una manera distinta. Había personas que encontraban cosas que yo ni siquiera había pensado al escribirlo, algunos entendían una idea y otros otra completamente diferente. Me hizo darme cuenta de que un mismo texto puede significar algo distinto para cada lector.
7. Muchas veces se dice que los jóvenes leen cada vez menos. Desde su propia experiencia, ¿creen que esto es así? ¿Hay algún autor o autora, nacional o internacional, que les guste especialmente o que haya influido en su manera de leer o escribir?
Martina: No creo que los jóvenes lean menos, creo que leen cosas distintas. Desde mi experiencia personal, empecé leyendo en redes sociales o en plataformas digitales y creo que eso también puede despertar el interés por la literatura. Conozco muy pocos autores argentinos contemporáneos, pero me gusta Mariana Enriquez por la forma en la que construye los personajes y los ambientes.
Ariadna: Personalmente, tampoco creo que se lea menos; coincido en que se lee de maneras distintas y en otros formatos. Además, descubrir nuevos intereses al principio puede parecer complicado. Creo que al menos un libro debe haber para cada uno, aunque, por supuesto, hay que encontrarlo. Este Mundial demostró que, cuando la propuesta es atractiva, las ganas de leer y escribir están intactas.
En mi caso, tengo inspiración por "etapas": no sólo libros, sino también otros medios. Poco antes del Mundial, por ejemplo, había empezado a leer Demian de Herman Hesse, así que creo que eso se plasmó en al menos uno de mis textos y me hizo escribir sacando conclusiones e ideas de temas que, si capaz no leía antes, no lo hubiera cuestionado.
8. ¿Hubo algún momento particularmente difícil durante el concurso o alguna consigna que les haya representado un desafío? ¿Cómo lograron resolverlo?
Martina: Creo que lo más difícil fue entender qué camino quería tomar con algunas consignas. Antes de escribir, debatía bastante conmigo misma e incluso con mi familia sobre cómo interpretarlas, porque muchas veces no existe una única respuesta. Además, el tiempo de entrega era muy limitado y eso hacía que una idea cambiara por completo mientras escribía. Aprendí que un texto casi nunca termina igual a como uno lo imaginó al principio y también que nunca está del todo terminado. Muchas veces creí que ya había encontrado la versión final, pero una devolución o una simple relectura me hacían cambiar de decisión y veía que el cuento recién estaba empezando a convertirse en lo que podía ser.
Esto me pasaba por miedo, autoexigencia y autocrítica, y reescribí cada uno de mis cuentos muchísimas veces antes de llegar a una versión final; a veces quedaba conforme y otras no.
9. Después de haber vivido esta experiencia y de haber llegado nuevamente a una instancia tan importante, ¿qué les recomendarían a otros chicos y chicas que en el futuro tengan la posibilidad de participar de propuestas como esta?
Ariadna: Les diría que no lo duden y se metan. Que no busquen la perfección desde la primera línea, sino el disfrute de crear. Escribir todos los días te demuestra que la inspiración te tiene que encontrar mientras lo hacés y que compartir lo que hacés con tus pares es una de las mejores formas de crecer. También que, por un bloqueo o un resultado indeseado, no se rindan, ya que de eso se aprende y, personalmente, ver lo que creo que fue la maduración de mis textos a comparación del año anterior es casi reconfortante y lindo de reconocer.
Martina: Yo también, les aconsejaría que se animen a participar, aunque crean que no escriben bien. Muchas veces uno mismo es el primero en dudar de lo que hace y en compararse con los demás, pero la realidad es que cada persona tiene una voz única. Soy partidaria de que escribir también es una forma de conocerse y estas experiencias te hacen descubrir que cada historia que uno escribe dice un poco más de quién es.
Todos escribimos desde un lugar distinto y esa voz propia sólo aparece cuando dejamos de intentar sonar como los demás.
Preguntas para las docentes
10. ¿Cómo fue acompañar a los estudiantes durante este proceso y qué lugar tuvo el trabajo colectivo en la experiencia?
Leonor García: Fue habitar un territorio seguro hecho de palabras. En ese intercambio profundo, cada alumno expuso su mundo íntimo, lo compartió y permitió que un otro (su amigo, su compañero y su profesora) también lo hiciera propio.
Mostrar sus textos, permitir que sean leídos por quienes los rodean, escuchar cómo otra voz respira, se toma pausas y resuena allí donde está la nuestra es una forma de construirnos. Nuestros alumnos narraron sus mundos y nos brindaron a nosotras, sus profesoras, la dicha de asomarnos a ellos.
11. ¿Qué cree que aportan este tipo de propuestas a la formación de los estudiantes? (más allá del hecho de ganar o no)
Cuando abrimos la puerta a propuestas como el Mundial de Escritura, lo que sucede en el aula es una pequeña transformación: la escritura deja de ser una tarea evaluable y se convierte en una oportunidad para expresarse. Se rompe esa distancia casi sagrada con la página en blanco y el acto de redactar pasa a ser una invitación a jugar, a arriesgarse y a buscar una voz propia.
Acompañar ese proceso nos demuestra que lo valioso jamás fue la búsqueda de un podio, sino el trayecto. En el camino, los chicos descubren que la literatura no es algo estático que habita en los libros de texto, sino un territorio vivo, dinámico y totalmente accesible. Esta clase de iniciativas les aporta libertad, confianza y, sobre todo, la certeza de que sus formas de mirar el mundo tienen valor, tienen peso y merecen ser contadas con sus propias palabras.