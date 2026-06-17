La pequeña localidad de Los Tábanos, en el norte del departamento Vera, vivió una jornada especial con la inauguración de su primera Biblioteca Popular, un espacio destinado a promover la lectura, fortalecer la vida cultural de la comunidad y generar nuevas oportunidades de aprendizaje para niños, jóvenes y adultos.
Los Tábanos ya cuenta con su Biblioteca Popular, un nuevo espacio para la cultura y la educación
El proyecto fue impulsado por docentes de la Escuela N.º 6258 y busca convertirse en un punto de encuentro para la lectura, la memoria y la participación comunitaria.
La iniciativa fue impulsada por las docentes Ana Bordón y Viviana Vallejos, quienes lograron concretar un proyecto que venía gestándose desde hace tiempo y que finalmente encontró su lugar en el Centro Comunitario de la localidad, edificio donde también funcionan dependencias comunales, un Santa Fe Servicios y un Salón de Usos Múltiples.
El acto inaugural reunió a vecinos, instituciones educativas de la zona y autoridades locales, en una celebración que fue acompañada por abanderados de distintos establecimientos escolares y representantes de la comunidad.
Un espacio para preservar la historia y fomentar la lectura
Durante la ceremonia, las impulsoras del proyecto destacaron que la biblioteca nace con el objetivo de convertirse en un ámbito abierto a toda la comunidad, donde los libros funcionen como herramientas de formación, encuentro y construcción colectiva.
Según expresaron, la intención es que el nuevo espacio contribuya a preservar la historia local, fortalecer la identidad cultural y despertar el interés por la lectura en las nuevas generaciones.
La propuesta surgió inicialmente en Intiyaco, aunque encontró en Los Tábanos las condiciones necesarias para su concreción gracias al acompañamiento institucional y a la disponibilidad de un espacio físico para su funcionamiento.
Literatura, memoria y experiencias de vida
La inauguración contó además con la participación de dos invitados especiales vinculados al ámbito de la literatura y la educación.
Una de ellas fue la profesora y escritora Alba Acosta, oriunda de Reconquista, autora del libro Miguita de pan, obra en la que relata su experiencia como presa política durante la última dictadura militar y los años de detención que atravesó lejos de su familia.
También estuvo presente el docente, periodista y escritor verense Manuel Mudry, autor de Todo por un sueño, un libro autobiográfico que repasa episodios de su trayectoria como maestro rural y recoge parte de la historia social y educativa de la ciudad de Vera a través de relatos y vivencias personales.
Tras el descubrimiento de la placa y el tradicional corte de cintas, ambos autores participaron de una charla abierta con estudiantes de distintas escuelas, quienes tuvieron la oportunidad de formular preguntas sobre sus obras, experiencias y procesos de escritura.
Un nuevo punto de encuentro para la comunidad
La apertura de la Biblioteca Popular representa un paso importante para una localidad que busca ampliar sus espacios culturales y educativos. Más allá de la incorporación de libros y materiales de consulta, el proyecto aspira a convertirse en un lugar de encuentro para la comunidad, promoviendo actividades vinculadas a la lectura, la formación y el intercambio de conocimientos.
Ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 3, a unos 115 kilómetros al norte de la ciudad de Vera, Los Tábanos suma así una nueva institución que apuesta al acceso a la cultura y a la educación como herramientas de desarrollo comunitario.