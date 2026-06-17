El municipio de Villa Gobernador Gálvez y el Gobierno provincial firmaron un convenio para ejecutar el denominado "Plan de Plazas", una iniciativa que contempla obras de mejora en cinco espacios públicos de la ciudad con una inversión superior a los 607 millones de pesos.
Villa Gobernador Gálvez: invertirán más de $607 millones para renovar cinco plazas de la ciudad
Los trabajos se desarrollarán en las plazas San Martín, a la Madre, del Ferroviario, de la Cooperación y Lisandro de la Torre, donde se realizarán intervenciones destinadas a modernizar la infraestructura existente y ampliar las propuestas recreativas para vecinos y visitantes.
Los trabajos se desarrollarán en las plazas San Martín, a la Madre, del Ferroviario, de la Cooperación y Lisandro de la Torre, donde se realizarán intervenciones destinadas a modernizar la infraestructura existente y ampliar las propuestas recreativas para vecinos y visitantes.
El proyecto prevé la incorporación de nuevos juegos infantiles, mobiliario urbano, luminarias LED y mejoras generales en las condiciones de uso y accesibilidad de cada uno de los espacios.
Según se informó durante la firma del convenio, las nuevas instalaciones serán similares a las que ya fueron incorporadas en otros sectores de la ciudad, incluyendo juegos de gran porte y equipamiento recreativo.
Mejoras en espacios públicos
Las intervenciones apuntan a renovar áreas de encuentro y recreación, promoviendo entornos más seguros y accesibles para el desarrollo de actividades sociales, deportivas y familiares.
La incorporación de iluminación LED también permitirá mejorar las condiciones de seguridad y ampliar el uso de estos espacios durante las horas nocturnas.
Obras en centros de salud
Durante el encuentro también se informó sobre trabajos que se ejecutan actualmente en los centros de salud Talleres y 17 de Octubre.
Las tareas incluyen mejoras edilicias en pisos, techos y paredes, con el objetivo de optimizar las condiciones de funcionamiento y atención en ambos efectores.
Infraestructura regional
Además de las obras previstas en Villa Gobernador Gálvez, continúan desarrollándose distintos proyectos de infraestructura en la región, entre ellos las mejoras sobre la Ruta Provincial N.º 21 en el acceso al área portuaria, las obras de estabilización de la Cascada del Saladillo y los trabajos en el Hospital Regional Sur.
Estas intervenciones forman parte de un conjunto de proyectos destinados a fortalecer la conectividad, la infraestructura urbana y los servicios públicos en el sur de la provincia.