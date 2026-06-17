En el sur provincial

Villa Gobernador Gálvez: invertirán más de $607 millones para renovar cinco plazas de la ciudad

Los trabajos se desarrollarán en las plazas San Martín, a la Madre, del Ferroviario, de la Cooperación y Lisandro de la Torre, donde se realizarán intervenciones destinadas a modernizar la infraestructura existente y ampliar las propuestas recreativas para vecinos y visitantes.