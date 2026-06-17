La ciudad de Esperanza fue incorporada a la nueva cohorte del Fondo Juventud y Acción Climática, una iniciativa impulsada por Bloomberg Philanthropies que busca fortalecer la participación de los jóvenes en el diseño e implementación de soluciones frente al cambio climático.
Esperanza fue seleccionada por un programa internacional que financiará proyectos climáticos impulsados por jóvenes
La ciudad accederá a un fondo inicial de 50.000 dólares para promover iniciativas ambientales lideradas por jóvenes de entre 15 y 24 años. El programa también contempla asistencia técnica y la posibilidad de obtener financiamiento adicional.
La selección permitirá que la ciudad acceda a un financiamiento inicial de 50.000 dólares destinado a la puesta en marcha de convocatorias de innovación abierta para jóvenes de entre 15 y 24 años. Además, el programa contempla acompañamiento técnico especializado y la posibilidad de obtener otros 50.000 dólares adicionales en función de los resultados alcanzados durante la implementación.
La iniciativa forma parte de una red internacional integrada por 300 ciudades que trabajan en el desarrollo de políticas climáticas con participación juvenil.
Convocatoria para proyectos ambientales
A partir de este respaldo internacional, el municipio pondrá en marcha una convocatoria dirigida a jóvenes interesados en presentar proyectos vinculados con la acción climática y el desarrollo sostenible.
Las propuestas podrán abordar diferentes problemáticas ambientales locales y buscarán generar soluciones innovadoras con impacto directo en la comunidad.
El programa establece que las ciudades participantes deben diseñar convocatorias abiertas, conformar comités locales de evaluación, acompañar la ejecución de los proyectos seleccionados y difundir sus resultados para promover el intercambio de experiencias.
Según se informó, en los próximos días se darán a conocer los detalles de la convocatoria y los requisitos para participar.
Proyectos alineados con el Plan Local de Acción Climática
Las iniciativas que resulten seleccionadas estarán integradas al Plan Local de Acción Climática de Esperanza, una estrategia desarrollada para orientar las políticas públicas vinculadas a la sostenibilidad ambiental.
Entre sus objetivos se encuentran la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia frente a eventos climáticos y la promoción de prácticas de desarrollo sostenible.
En este marco, los proyectos impulsados por jóvenes aportarán nuevas perspectivas y herramientas para avanzar en las metas ambientales definidas por la ciudad.
Una red global para impulsar soluciones locales
La incorporación de Esperanza al Fondo Juventud y Acción Climática representa una oportunidad para vincular iniciativas locales con una agenda internacional enfocada en la sostenibilidad y la innovación.
Además del aporte económico, el programa brinda acceso a metodologías, experiencias y asistencia técnica que permiten fortalecer las capacidades de gestión y fomentar la participación ciudadana en temas ambientales.
Con esta incorporación, la ciudad suma una nueva herramienta para promover proyectos que combinen innovación, compromiso comunitario y cuidado del ambiente, con un papel protagónico de las nuevas generaciones en la construcción de soluciones para los desafíos climáticos actuales.