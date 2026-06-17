Departamento Las Colonias

Esperanza fue seleccionada por un programa internacional que financiará proyectos climáticos impulsados por jóvenes

La ciudad accederá a un fondo inicial de 50.000 dólares para promover iniciativas ambientales lideradas por jóvenes de entre 15 y 24 años. El programa también contempla asistencia técnica y la posibilidad de obtener financiamiento adicional.