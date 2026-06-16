Sumarán 32 días

Cómo afectan los paros a los universitarios y qué pasa esta semana en las escuelas de UNL

Con la nueva medida de fuerza prevista entre este martes y viernes, la docencia universitaria alcanzará un mes de paro en lo que va del año. Estudiantes de distintas carreras describieron atrasos en contenidos, menos clases presenciales y superposición de evaluaciones. Cómo será la modalidad esta semana en las escuelas preuniversitarias.