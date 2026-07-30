Los números de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) contrastan con los porcentajes oficiales que dominaron la agenda nacional en los últimos días. Según datos de la casa de estudios, la UNL cuenta con 81 estudiantes extranjeros, equivalentes al 0,125% de sus estudiantes de grado. En la carrera de Medicina -que el Gobierno nacional puso en el centro del debate-, cursan 19 estudiantes extranjeros, que representan apenas el 0,66% de la matrícula.
La UNL tiene apenas 81 estudiantes extranjeros y Medicina menos del 1%
En medio del debate reabierto por el Gobierno nacional sobre la posibilidad de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, la Universidad Nacional del Litoral exhibe cifras muy inferiores a las mencionadas en la discusión pública.
La discusión volvió a instalarse luego de que el Gobierno nacional ratificara, la semana pasada, la vigencia del DNU 366/2025, que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en el país. La aplicación de esa medida no es obligatoria: cada universidad conserva su autonomía para decidir si implementa o no ese mecanismo. Así lo recordó, a través de un tuit, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
En ese contexto, ahora el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo durante su conferencia de prensa de este martes que “hasta prácticamente un 40%” de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. Luego reforzó esa afirmación en su cuenta de X, donde aseguró que el porcentaje exacto asciende al 39% de los alumnos regulares de esa facultad, citando datos de un cuadro de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, donde figuran varias casas de estudio, entre ellas, la de Rosario.
Ravier defendió la posibilidad de que las universidades cobren a estudiantes extranjeros al señalar que “estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países” y sostuvo que la medida permitiría administrar mejor los recursos públicos sin afectar la autonomía universitaria.
Las declaraciones fueron rápidamente cuestionadas por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien difundió -también vía redes sociales- otra interpretación de los datos. Según explicó, en 2026 los estudiantes extranjeros con “residencia temporal, transitoria o precaria” representan el 2,5% de los más de 70.000 ingresantes de la universidad y el 6,1% de quienes ingresan a Medicina. También indicó que en Odontología alcanzan el 4,1%, en Ingeniería el 2,7% y en el resto de las facultades el porcentaje es inferior al 2%.
Con DNI argentino
Además, Yacobitti recordó que para inscribirse en una universidad argentina los estudiantes extranjeros deben contar con DNI argentino o acreditar periódicamente su residencia, y sostuvo que el debate debe realizarse “con información precisa”.
Una explicación similar aportaron a los medios desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde señalaron que la diferencia surge del universo estadístico que se tome como referencia. Indicaron que, si se analiza la cohorte que comenzó este año la carrera de Medicina, hay alrededor de 2.200 estudiantes, de los cuales unos 600 provienen de otros países, principalmente Brasil, una proporción cercana al 20%.
Sin embargo, aclararon que muchos de esos alumnos adquieren posteriormente la ciudadanía argentina durante el transcurso de una carrera que dura alrededor de 6 años. Por ese motivo, si se contabiliza únicamente a quienes mantienen exclusivamente nacionalidad extranjera, el porcentaje desciende a menos del 2%. Esta diferencia, según explicaron, ayuda a entender por qué Gobierno y universidades presentan cifras tan diferentes sobre un mismo fenómeno.
Debate sobre debate
La polémica se enmarca dentro de otro debate: el que empezó en agosto de 2025 con la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ella se determinó un aumento presupuestario para docentes y casas de estudio, según el aumento de la inflación mes a mes. Veto y rechazo mediante, marchas en todo el país y presentaciones que llegaron a la Corte Suprema, culminaron con un fallo que obliga al Gobierno a empezar a liquidar los sueldos docentes con la nueva composición salarial indicada por la ley.
Además, no es la primera vez que el tema de los estudiantes extranjeros en Argentina surge en la escena política nacional. Ya había ocurrido en diciembre de 2024, cuando recién se empezaba a debatir el proyecto de DNU de cobro a los extranjeros. Cabe recordar que el artículo 2 bis de la Ley de Estudios Superiores prohíbe que los estudios de grado en instituciones de educación superior de gestión estatal tengan cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos.