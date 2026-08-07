Agosto es el Mes de las Infancias. En ese contexto, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional del Litoral (MAC-UNL) presentará "Blap Pop Up", una exhibición pop up desarrollada por BLAP que invita a niñas y niños a vivir el museo como un espacio para crear, imaginar y experimentar.
El MAC-UNL se convierte en un "laboratorio creativo" para las infancias
El museo abre sus salas con Blap Pop Up: Se trata de una propuesta participativa donde el arte contemporáneo se descubre haciendo, imaginando, explorando y creando.
La propuesta reúne obras pertenecientes a la colección del museo junto a una serie de dispositivos de participación que fueron especialmente diseñados para que las infancias puedan producir, jugar, explorar y dialogar con el arte contemporáneo.
"Más que recorrer una muestra, la invitación es a habitar el museo desde la experiencia, convirtiendo a niñas y niños en protagonistas activos", señalaron los organizadores.
Crecer en cada encuentro
A medida que transcurren las jornadas, las producciones realizadas por los participantes se incorporarán al espacio expositivo. De esa forma, la idea es transformar la exhibición en un "proceso vivo" que crece con cada encuentro.
Blap Pop Up propone una nueva forma de acercarse al patrimonio del museo, donde las infancias observan las obras, y también dejan su propia huella en la muestra. Se podrá visitar del jueves al domingo. Los horarios serán jueves y viernes de 9 a 13, y de jueves a domingo de 15 a 19.
El domingo, a partir de las 16, habrá una jornada especial de cierre con actividades participativas, pensadas para niñas, niños y sus familias, y algunas sorpresas para celebrar el Mes de las Infancias. La propuesta es libre y gratuita.
¿Qué es Blap?
Se trata de un proyecto de arte contemporáneo creado por la artista visual Candelaria Gómez Crespo y la profesora en Artes Visuales y gestora cultural Florencia Olmos.
A través del diseño de experiencias artísticas y dispositivos de mediación, desarrolla propuestas que acercan el arte contemporáneo a las infancias y promueven la creatividad, la imaginación y el pensamiento poético.
Se "materializa" en una caja mensual que llega a las casas con actividades creativas, materiales seleccionados y todos los recursos necesarios para desarrollar las propuestas. Además, cada edición se complementa con encuentros virtuales semanales en grupos reducidos, coordinados por profesionales del arte y la educación.
Cada entrega se organiza en torno a un eje conceptual diferente y propone un recorrido de actividades para desarrollar a lo largo del mes. Así, Blap busca acercar el arte a las infancias y acompañar sus procesos creativos.