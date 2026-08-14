Bajo el nombre “Mapa de Poder Provincial en la Argentina. Correlación entre ejecutivos provinciales, legislaturas y gobiernos municipales”, la Dirección Nacional Electoral (DINE) publicó un extenso y rico informe sobre cómo se configura la trama de partidos y espacios políticos en el país, a un año de las elecciones presidenciales.
Hegemonía, diálogo y minoría: cómo se configura el mapa político argentino
La Dirección Nacional Electoral (DINE) publicó un informe donde desagrega la composición del Congreso y cómo operan las alianzas políticas. El rol de Santa Fe y su vínculo con las provincias vecinas.
En dicho informe, la oficina que depende del Ministerio del Interior desagrega la composición provincia por provincia de los sectores, quienes gobiernan, con qué respaldo electoral y quienes integran las minorías.
La columna vertebral del reporte se basa en tres términos, comunes en las ciencias políticas: hegemonía, diálogo y minoría. “Ante la pluralidad de escenarios y combinaciones posibles, proponemos la construcción de un índice de gobernabilidad provincial que nos permita agrupar e identificar proximidades y diferencias entre los 24 distritos que conforman la República Argentina”, aseguran.
Escenarios
El explicar el término hegemonía, lo consideran en “provincias donde la fuerza a cargo del ejecutivo provincial posee un control superior al 60% en al menos dos de los tres indicadores analizados, o donde el control de las intendencias es casi total (superior al 80%) junto con una mayoría legislativa simple (superior al 51%)”.
En ese sentido, advierten que “en provincias donde la fuerza gobernante tiene un control de entre el 45% y el 60% en la Cámara de Diputados o en las intendencias el escenario es clasificado como de diálogo. Esto implica que, aunque tienen la primera minoría o mayoría simple, necesitan acuerdos para reformas estructurales o gobernabilidad territorial”.
El tercer concepto, hace referencia a cuando “la fuerza gobernante cuenta con menos del 45% de las bancas en la Cámara de Diputados, lo que la obliga a una negociación constante con la oposición para aprobar cualquier iniciativa legislativa, y menos del 35% por ciento del territorio”.
Distribución
En el ítem hegemonía, el informe reconoce nueve provincias que, a su vez, se pueden caracterizar por tres subcategorías.
“En primer lugar, hay provincias cómo Formosa, La Rioja, Salta y Tucumán, en dónde el oficialismo controla holgadamente más de dos tercios de las cámaras legislativas y de las intendencias”, sostienen.
“En segundo término, casos como Misiones, Catamarca o Santa Fe, dónde el partido o alianza de gobierno mantiene un fuerte respaldo territorial y, al menos, un piso legislativo robusto (mayoría simple)”, explican.
“Por último, provincias como Mendoza y Santiago del Estero, en la que el poder territorial está más repartido con la oposición, pero son fuertes en las legislaturas, donde tienen el respaldo de al menos dos tercios de los legisladores, gracias a sus alianzas políticas”, agregan.
Sobre el concepto “diálogo”, el estudio ubica a 12 distritos. “Río Negro, San Luis, y Córdoba, cuyos oficialismos no llegan a la mayoría simple por si solos en la Cámara de Diputados y controlan menos de la mitad del territorio”, aseguran.
Santa Fe vs. Región Centro y Vecinas
Distribución del poder institucional de la fuerza gobernante en la región.
Al mismo tiempo, “Buenos Aires y San Luis, que más allá del control de las intendencias (San Luis solo posee 3 de cada 10), tienen mayoría simple en la Cámara de Senadores pero son primera minoría en la Cámara de Diputados”.
Por su parte, Chubut y Chaco donde los oficialismos tienen mayoría simple en las legislaturas pero un bajo control territorial de las intendencias.
Por último, se dan los casos de “Corrientes, Entre Ríos, Jujuy y La Pampa, dónde los oficialismos poseen mayoría simple en al menos una de las cámaras y un control territorial cercano al 50% o más”.
En el escenario de minoría, el estudio advierte tres casos:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “tiene la particularidad de que al ser un distrito autónomo con una organización política diferente a la provincial, no posee una división en distritos municipales. Por esta razón sólo se puede analizar el dato de la legislatura, del cual se desprende que el oficialismo sólo posee un 20% del cuerpo, y debe consensuar con otras fuerzas su agenda”.
San Juan, donde “la alianza gobernante es primera minoría en la legislatura, pero controla solo 2 de cada 10 municipios”.
Neuquén, donde “el oficialismo tiene por sí solo el bloque de legisladores más reducido de todas las provincias (14,29%) y un bajo control territorial con 3 de cada 10 intendencias”.
El informe completo