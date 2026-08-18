Lo pidió Camarco, ¿lo impulsará Caputo?

Con un 4% del FGS apalancando hipotecas se regenerarían hasta 100 mil empleos registrados

Por ley, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no puede usarse para pagar deudas con cajas provinciales ni juicios previsionales. Pero se usa para financiar el Tesoro nacional. IDESA calcula el impacto inmediato si se cambia el destino a una pequeña porción de ese recurso.