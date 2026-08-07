INDEC

La industria argentina retrocedió y la construcción avanzó tímidamente en el primer semestre

Pese a un rebote en junio, la producción manufacturera terminó los primeros seis meses de 2026 con una baja de 2,2%. La actividad en obras acumuló una mejora de 2,8%, aunque volvió a caer con fuerza frente a mayo.