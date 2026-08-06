En junio de 2026, el índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) mostró un incremento de 232,6% respecto de igual mes de 2025.
El sector pesquero se recupera de un año conflictivo
Tras superar conflictos gremiales, la industria pesquera argentina muestra signos de recuperación con un notable incremento en su producción anual y mensual, según midió el INDEC.
El acumulado enero-junio de 2026 registra un incremento de 34,8% respecto a igual período del año anterior, según consignó el INDEC.
El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 28,4% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra un incremento de 0,3% respecto al mes anterior.
La variación porcentual de junio de 2026 con respecto a junio de 2025 está influenciada por el conflicto gremial que afectó la actividad del sector de pesca marítima durante junio del año pasado.
El IPI pesquero presenta un patrón estacional cambiante y mucha irregularidad.
Por ello es probable que, a medida que se vayan incorporando nuevos datos a la serie original, se produzcan revisiones frecuentes de los valores históricos ya publicados de las series desestacionalizada y tendencia-ciclo.
Además, para una interpretación integral de los resultados y un mejor diagnóstico del corto plazo, es conveniente analizar la evolución de la tendencia-ciclo en conjunto con la serie desestacionalizada.