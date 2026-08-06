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232,6% interanual

El sector pesquero se recupera de un año conflictivo

Tras superar conflictos gremiales, la industria pesquera argentina muestra signos de recuperación con un notable incremento en su producción anual y mensual, según midió el INDEC.

La industria pesquera nacional muestra signos de revitalización, impulsada por un incremento significativo en la producción durante el primer semestre de 2026.La industria pesquera nacional muestra signos de revitalización, impulsada por un incremento significativo en la producción durante el primer semestre de 2026.
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En junio de 2026, el índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) mostró un incremento de 232,6% respecto de igual mes de 2025.

El acumulado enero-junio de 2026 registra un incremento de 34,8% respecto a igual período del año anterior, según consignó el INDEC.

asEl sector pesquero argentino experimenta una notable recuperación tras resolver conflictos gremiales, con un aumento del 232,6% en su producción en junio de 2026.

El índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 28,4% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra un incremento de 0,3% respecto al mes anterior.

La variación porcentual de junio de 2026 con respecto a junio de 2025 está influenciada por el conflicto gremial que afectó la actividad del sector de pesca marítima durante junio del año pasado.

El IPI pesquero presenta un patrón estacional cambiante y mucha irregularidad.

asEl sector pesquero argentino presenta un crecimiento del 34,8% en el primer semestre de 2026, con un notable incremento en junio, según datos del INDEC.

Por ello es probable que, a medida que se vayan incorporando nuevos datos a la serie original, se produzcan revisiones frecuentes de los valores históricos ya publicados de las series desestacionalizada y tendencia-ciclo.

Además, para una interpretación integral de los resultados y un mejor diagnóstico del corto plazo, es conveniente analizar la evolución de la tendencia-ciclo en conjunto con la serie desestacionalizada.

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