El total de préstamos en pesos al sector privado en Argentina registró en julio una caída intermensual del 1% en términos reales y del 1,3% en términos interanuales, cortando la tendencia a la suba que habían mostrado en el mes de julio.
Préstamos en pesos al sector privado cayeron 1% en julio
Sumaron 104,1 billones de pesos, 1,3% menos que el mismo mes del año pasado. La única línea de créditos que aumentó fue el de los créditos hipotecarios.
En términos nominales los créditos aumentaron un 1% respecto de junio de 2026, el saldo llegó a $104,1 billones, presentando un crecimiento interanual del 31,9%, contra los $78,9 billones al cierre del mismo mes del año anterior.
Los datos están contenidos en el informe que mensualmente publica First Capital Group que para el cálculo del mes de julio toma en cuenta una inflación del 2% mensual y del 33,6% para el acumulado de los últimos 12 meses.
“Volvemos a tener un mes con resultados reales negativos, el incremento que se mostró el mes pasado no se pudo consolidar como una nueva tendencia y se mantiene en el corriente año un sendero bajista, los préstamos comerciales tampoco aportaron crecimientos reales y solamente los hipotecarios quebraron la barrera de la inflación¨, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group-
En relación a los préstamos comerciales, subieron en términos nominales un 1,7% mensual, el saldo llegó a $35,4 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 32,4%, contra los $26,8 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 0,3%, y una disminución anual del 1,0%.
Préstamos comerciales en declive
La línea de préstamos personales subió en términos nominales un 1,3% mensual, el saldo llegó a $21,5 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 26,4%, contra los $17,0 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 0,7%, y una disminución anual del 5,4%.
La operatoria a través de tarjetas de crédito disminuyó en términos nominales un 1,7% mensual, el saldo llegó a $24,8 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 20,6%, contra los $20,5 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 3,7% y una disminución anual del 9,8%.
La línea de créditos prendarios aumentó en términos nominales un 0,3% mensual, el saldo llegó a $6,3 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 24,8%, contra los $5,1 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 1,7% y una disminución anual del 6,7%.
En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, subió en términos nominales un 4,3% mensual, el saldo llegó a $8,2 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 92,1%, contra los $4,3 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una suba mensual del 2,3%, y un incremento anual del 43,7%.
En relación a los préstamos en dólares, aumentó un 4,7% mensual, el saldo llegó a US$24.829 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 45,1%, contra los US$17.109 millones al cierre del mismo mes del año anterior. El 75,1% del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de préstamos comerciales, los cuáles aumentaron un 5,3% mensual y un 45,2% anual.
Crecimiento de préstamos en dólares
El saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito creció un 4,9% mensual, el saldo llegó a US$797 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 0,4%, contra los US$794 millones al cierre del mismo mes del año anterior.
Los créditos prendarios nominados en dólares, presentaron un incremento mensual del 2,1%, equivalente a US$1.383 millones, el crecimiento anual por su parte alcanzó al 47% en comparación con el saldo de US$941 que se registraban un año atrás.