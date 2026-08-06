El Gobierno nacional defendió su intención de blindar al Banco Central de las urgencias de la política, pero la oposición respondió que la independencia puede derivar en una desconexión con la economía real.
El Gobierno busca blindar al Banco Central y la oposición discute quién tendrá la llave
Santiago Bausili defendió la reforma que busca limitar al BCRA a preservar el valor de la moneda, mientras que prohíbe financiar al Tesoro y endurece la remoción de sus autoridades. El peronismo advirtió sobre el riesgo de aislarlo de la economía real.
La Cámara de Diputados de la Nación abrió este miércoles el debate formal sobre la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, durante un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda que se extendió durante cuatro horas.
La presentación estuvo en manos del presidente del organismo, Santiago Bausili, y de su vicepresidente, Vladimir Werning. El oficialismo buscará realizar una nueva reunión la próxima semana para firmar dictamen y dejar el proyecto en condiciones de llegar al recinto el miércoles 19.
La discusión dejó planteada un desacuerdo de fondo: mientras el oficialismo sostiene que limitar al Central permitirá terminar con la inflación, la oposición advierte que reducir las funciones sacarle al Estado capacidad de maniobra para atender emergencias.
Funciones limitadas
La reforma propone reemplazar la multiplicidad de funciones por un mandato central: preservar el valor de la moneda. “Hoy la Carta Orgánica tiene más de un objetivo y la propuesta nuestra es concentrarlo en uno solo”, explicó Bausili. El esquema actual también asigna al organismo responsabilidades sobre la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, incorporadas en la reforma de 2012.
El segundo eje es la prohibición del financiamiento directo e indirecto al Tesoro. El proyecto elimina los adelantos transitorios y explicita que el Central tampoco podrá comprarle títulos públicos directamente al Gobierno. “Los adelantos transitorios son emisión monetaria”, afirmó Bausili. Recordó que esa herramienta surgió después de la crisis de 2001, pero ironizó que “fue lo menos transitorio que hubo, fue lo más permanente”.
También se restringirá la distribución de utilidades. Sólo podrán transferirse ganancias líquidas y realizadas, y deberán utilizarse para pagar deuda, no para cubrir gastos corrientes. El objetivo declarado es impedir que simples resultados contables se conviertan en recursos disponibles para el fisco.
Corset a la política
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es que modifica además la gobernanza del organismo y refuerza la estabilidad de sus autoridades. El Gobierno propone que la remoción del presidente y los directores requiera la intervención conjunta del Poder Ejecutivo y del Congreso. “No es sólo la independencia o la prohibición de financiar al Tesoro”, planteó Bausili, sino la existencia de “funcionarios adecuados”, con objetivos claros y “protegidos de las influencias políticas del momento”.
La mayoría agravada de dos tercios prevista para remover autoridades despertó reparos incluso entre sectores dialoguistas. Las observaciones se fundan en que un directorio difícil de desplazar puede ser independiente frente al gobierno de turno, pero también puede mantener una orientación monetaria contraria a la administración elegida posteriormente.
Bausili defendió este cambio de modelo. “No estamos trayendo ninguna idea revolucionaria ni un experimento”, aseguró, y sostuvo que sus componentes aparecen en las cartas orgánicas de países que lograron controlar la inflación. Y afirmó que el Central ya funciona bajo esas restricciones: “Hace dos años y medio que operamos en un esquema como si este fuera el marco legal vigente”.
Werning, por su parte, llevó el debate institucional a los cuestionamientos de la aplicación práctica. Sostuvo el vicepresidente del BCRA que el organismo fue utilizado para cubrir déficits, financiar vencimientos cuando el Estado no tenía acceso al mercado y trasladar al peso el costo de esas decisiones. “Los perjudicados son las familias argentinas. ¿Quién fue responsable? El Banco Central. ¿Y a quién benefició? Al Tesoro Nacional”, sintetizó. Según su exposición, la inflación acumulada entre 2003 y 2023 llegó al 50.141% y provocó una transferencia patrimonial equivalente a US$550.000 millones.
Críticas del peronismo
Unión por la Patria rechazó tanto la explicación de la inflación como el diseño institucional.
Itai Hagman recordó que Javier Milei había pronosticado que, al ser un fenómeno monetario, la inflación se terminaría al cortar la emisión y el déficit fiscal. "Tengo una mala noticia, ya van más de 30 meses. La teoría no funcionó, no se correspondió con la realidad”, lanzó. Y criticó que esa política es insuficiente para "resolver todos los problemas" de una economía en recesión.
Una de las más críticas fue Julia Strada, quien fundamentó su crítica centrada en la decisión de "limpiar" los pasivos del BCRA: "¿quién tomó esa decisión de política monetaria, el presidente de la Argentina o el presidente del Banco Central que se supone que es un ente autónomo?". Asimismo, señaló que los actuales funcionarios ya "chocaron la economía" durante la gestión de Macri y que la actual estrategia no ha sido eliminar los pasivos remunerados, sino que simplemente "los licuaron y después se los pasaron al Tesoro".
Por otro lado, la legisladora sostuvo que la reforma busca autorizar por Carta Orgánica la puesta en garantía del oro porque el presidente del BCRA, Santiago Bausili, "no se animó a firmar el préstamo contra el oro después de la denuncia... y ahora lo quiere por carta orgánica esa autorización" para evitar futuras causas penales. En esa línea, denunció la derogación del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que obligaba al Central a dictaminar sobre la sostenibilidad de la deuda, afirmando que los funcionarios buscan que no les queden "los dedos marcados" ante nuevas tomas de crédito externo.
Luego, Victoria Tolosa Paz sostuvo que la reforma responde a un compromiso con el Fondo Monetario Internacional y advirtió que quitar del mandato del Central los objetivos de empleo y desarrollo puede profundizar la recesión. “Un Banco Central no puede limitarse únicamente a la estabilidad monetaria cuando la Argentina atraviesa graves problemas de producción, crecimiento, industria y desigualdad”, cuestionó.
Por su parte, Sergio Palazzo comparó el proyecto con la Carta Orgánica que sostuvo la convertibilidad y llevó el debate hacia otro terreno: preguntó dónde están depositadas las reservas de oro del país y si fueron utilizadas como garantía. Bausili evitó revelar su localización. Dijo que los estados financieros auditados prueban que el oro integra las reservas internacionales y sostuvo que informar si los lingotes están en la sede del Central o depositados en el Banco de Pagos Internacionales expondría la estrategia del organismo.
El santafesino Agustín Rossi apuntó directamente a la permanencia del directorio. Advirtió que, ante un eventual cambio de gobierno, sus integrantes deberían renunciar por una cuestión de “ética política” si sostienen un modelo económico antagónico al de la nueva administración.
Apoyos de aliados
La iniciativa cuenta con respaldo entre bloques aliados y dialoguistas. Así lo dejó en claro el radical Lisandro Nieri, quien recordó que en 2022 desde su bloque presentaron un proyecto proponiendo una reforma de la Carta Orgánica. “Estamos convencidos que de las muchas reformas estructurales que necesita nuestro país, esta es una de las más importantes”, dijo el mendocino y consideró que en ese año “era urgente ponerle un corset a la emisión monetaria”.
Por su parte, el ex integrante del PRO y ahora oficialista Damián Arabia opinó que la reforma es "transcendental” y, sobre el objetivo preservar el valor de la moneda, observó que “quiere decir que los ingresos de los argentinos, los ahorros, no se nos van a escapar de las manos como agua, como arena; sino que sean los argentinos quienes vuelvan a creer en la moneda”.
En tanto, la secretaria parlamentaria del oficialismo, Silvana Giudici, defendió el proyecto diciendo que “este es un gobierno que, por primera vez, viene a autorestringirse las facultades que tiene. Lo hizo al no prorrogar los súperpoderes que le vencían en el 2025, delegados por la ley bases, y ahora con una reforma restrictiva de las facultades del Banco Central”.