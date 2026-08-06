Debate en Diputados

El Gobierno busca blindar al Banco Central y la oposición discute quién tendrá la llave

Santiago Bausili defendió la reforma que busca limitar al BCRA a preservar el valor de la moneda, mientras que prohíbe financiar al Tesoro y endurece la remoción de sus autoridades. El peronismo advirtió sobre el riesgo de aislarlo de la economía real.