El costo de la construcción privada en la Argentina mantuvo su tendencia alcista durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 2,6% en junio respecto del mes anterior.
Construir en Argentina no tiene techo: aumentó 32,1% interanual en pesos
El Índice del Costo de la Construcción registró una suba de 2,6% en junio y acumuló un alza de 16,7% en el primer semestre de 2026.
En el acumulado de los primeros seis meses del año, el indicador registró una suba del 16,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,1%. El informe también señala que, durante junio, el incremento del tipo de cambio provocó una leve reducción del costo de construcción medido en dólares.
Según los datos difundidos, la evolución de los presupuestos de obra responde a variables macroeconómicas. Entre ellas se destacan el comportamiento del tipo de cambio, las negociaciones salariales y la actualización de tarifas de servicios públicos, factores que impactan sobre los costos de las obras privadas y públicas.
La mano de obra lideró las subas
El detalle por componentes muestra que el incremento mensual estuvo impulsado por aumentos del 1,8% en Materiales, del 3,3% en Mano de obra y del 2,8% en Gastos generales.
La mayor incidencia correspondió a la mano de obra. El informe atribuye esa variación principalmente al acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), homologado a comienzos de junio.
Entre los rubros que registraron las mayores subas durante el mes se ubicaron Yesería, con un aumento del 5,7%; Instalación eléctrica, con el 4,4%; y Pintura, con el 4,1%.
En contraste, Movimiento de tierra, Vidrios y las carpinterías presentaron las menores variaciones. La dinámica observada durante junio se repitió a lo largo del semestre, con incrementos de la mano de obra superiores a los registrados en materiales.
El tipo de cambio y el costo en dólares
El informe también analiza la evolución del costo de construcción medido en moneda estadounidense. Durante junio, la suba del dólar, cercana al 5%, fue superior al incremento registrado por los costos en pesos.
Como consecuencia, el presupuesto de un edificio de referencia expresado en dólares mostró una baja mensual del 2,35%. El documento aclara que esa reducción respondió exclusivamente al comportamiento cambiario y no a un descenso del costo real de construir.
En términos unitarios, el costo por metro cuadrado vendible continuó en niveles históricamente elevados. Ese indicador es utilizado para evaluar la factibilidad económica de los desarrollos, ya que representa el costo que debe recuperarse sobre la superficie efectivamente comercializable.
El documento indica que la evolución de un proyecto constructivo depende tanto de los costos en pesos como del comportamiento del tipo de cambio.
El informe también señala que el incremento sostenido de los insumos, el aumento de la mano de obra y la volatilidad cambiaria impactan sobre desarrolladores, empresas constructoras, proveedores y compradores de unidades en pozo. Además, remarca que las diferencias entre los presupuestos originales y los costos finales de ejecución responden a la evolución de indicadores macroeconómicos.
Finalmente, recuerda que el ICC elaborado por el INDEC mide mensualmente la evolución de los costos de la construcción privada de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense. El texto agrega que la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), a través de su propio indicador, refleja la misma tendencia observada en el sector.